Una investigación por la posible intervención de Estados Unidos en las elecciones de Brasil suma tensión y preocupa a Flávio Bolsonaro

Las elecciones presidenciales de Brasil, que dejaron a Flávio Bolsonaro en primer lugar, con el 47,03% de los votos, seguido por Lula da Silva, que obtuvo el 45,16% en la primera vuelta, estuvieron seguidas por la apertura de un procedimiento de la Policía Federal (PF) para investigar una posible injerencia de Estados Unidos en los comicios.

A CNN Brasil señaló que sectores del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Supremo Federal (STF), además de operadores de la campaña del ahora senador brasileño, miran con desconfianza la apertura de la investigación y ven como posible hipótesis que el procedimiento haya sido articulado entre la Procuraduría General de la Unión (AGU) y el ministro Flávio Dino.

Dicha investigación no parte, hasta ahora, de una prueba pública de que el gobierno estadounidense haya intervenido en la elección.

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Su origen del expediente es un informe publicado por el diario británico The Guardian, según el cual la administración de Donald Trump habría destinado US$1 millón a organizaciones de la sociedad civil brasileña críticas de lo que consideran abusos de poder judicial y censura por parte del Supremo Tribunal Federal (STF).

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal por el procurador general de la Unión, Jorge Messias. A partir de esa presentación, el director general de la PF, Andrei Rodrigues, confirmó que se inició un "procedimiento preliminar" para determinar si existió algún intento de interferencia externa.

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A pesar de todo el propio presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, buscó bajar el tono apenas unas horas después del anuncio de la PF. Dijo que no existe "ningún indicio" de injerencia externa y aseguró que los equipos encargados de monitorear los riesgos internacionales no detectaron amenazas vinculadas con las elecciones.

La otra investigación que golpea a Flávio Bolsonaro

El senador es investigado desde julio por la Policía Federal por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas vinculados con el financiamiento de la película Dark Horse, una producción todavía no estrenada sobre la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Según la investigación, la pesquisa fue autorizada por el ministro del STF André Mendonça y permaneció bajo secreto hasta septiembre, cuando comenzaron a conocerse detalles a partir de la causa vinculada con el Banco Master, cuyo antiguo controlador, Daniel Vorcaro, está detenido por un gigantesco esquema de fraude financiero.

Ahora, el nombre de Vorcaro aparece en la investigación porque Flávio reconoció haberle pedido dinero para terminar la película.

En mayo, además, se conocieron audios en los que el senador le reclamaba al banquero que acelerara los pagos destinados a la producción. Según la información publicada por medios brasileños, el acuerdo rondaba los 24 millones de dólares y al menos 61 millones de reales habrían sido entregados.

La Policía intenta determinar qué ocurrió con ese dinero, si fue utilizado efectivamente para financiar la película y si parte de los fondos terminó en cuentas o estructuras financieras en Estados Unidos.

Flávio niega haber cometido irregularidades y sostiene que se trató de “un hijo buscando patrocinio privado para una película privada sobre la historia de su propio padre”, sin dinero público.

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