Impacto de las elecciones brasileñas sobre el mercado: “Esto que está pasando en Brasil nos impacta también a nosotros para bien”

La educadora financiera, Vanesa Plaza, pasó por Canal E y se refirió a que el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil generó una fuerte reacción en los mercados y abrió expectativas sobre el impacto que podría tener el escenario político brasileño sobre Argentina.

Vanesa Plaza destacó que el movimiento de los mercados emergentes también alcanza a Argentina. “Nosotros todavía somos emergentes, pero esto que está pasando en Brasil nos impacta también a nosotros para bien”, planteó.

Sorpresa en el mercado tras las elecciones en Brasil

Según explicó, la sorpresa electoral modificó las expectativas de los inversores: “Venían cabeza a cabeza, Bolsonaro, Lula, y sorprendió, sorprendió. ¿Qué pasa con el mercado? El mercado, a veces, ustedes ven que hay un súper buen balance y la excepción no sube, ¿por qué? Porque el mercado ya lo descontó”.

Por otro lado, Plaza explicó que el EWZ permite acceder a una canasta diversificada de activos brasileños y que puede ser una alternativa para inversores con menor conocimiento de análisis financiero. “El EWZ, el ETF, que tiene adentro un montón de acciones de Brasil, justamente las que estoy mostrando después. Hoy, fíjate, 12% arriba”, resaltó.

También destacó el potencial de empresas brasileñas como Nubank y mencionó el comportamiento de Mercado Libre. Sobre la primera, sostuvo: “Un banco digital que viene con unos fundamentales impresionantes, desembarcando en un montón de países”.

Se recomienda cautela a la hora de acceder al mercado

Respecto del comportamiento reciente de algunos activos, la educadora financiera pidió cautela para quienes intenten ingresar después de las fuertes subas. “Esos son los momentos en que si uno sigue el mercado, entiende qué está pasando y por eso siempre les digo, no compren por FOMO”, expresó.

En la misma línea, remarcó la importancia de haber esperado antes de la suba: “¿Y qué pasa? La paciencia, la paciencia hoy, como decimos nosotros, hoy gana”. Sin embargo, aclaró que la estrategia depende de cada inversor: “Siempre tiene que ver con el perfil del inversor, veanlo con sus asesores”.