Elecciones en Brasil y su impacto en la economía argentina: “Vamos a necesitar más dólares para comprar lo que le compramos a Brasil”

El economista, Federico Glustein, analizó para Canal E que el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, con Flávio Bolsonaro al frente con el 47,03% y Lula da Silva con el 45,16%, generó una fuerte reacción en los mercados y abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener el resultado en la economía argentina.

Federico Glustein analizó las primeras repercusiones financieras y comerciales y destacó la reacción positiva de los activos brasileños. “Bueno, primero lo primero que tiene que ver con cómo el mercado recibió la noticia, el viernes al cierre de las operaciones de la Bolsa Brasileña hubo un repunte de en torno al 2.5%”, planteó.

Repercusiones en el mercado financiero tras las elecciones en Brasil

Según desarrolló, las expectativas del mercado cambiaron luego de que Bolsonaro quedara por encima de Lula: “Lo que se está empezando a dar es, por lo pronto, una suba hoy muy fuerte de los activos brasileños en la Bolsa de Tokio y en la Bolsa de Shanghái, en torno al 9%”.

Glustein también remarcó el movimiento de la moneda brasileña: “También hay que sumarle la apreciación fuerte del real en torno al dólar, pero también a la moneda argentina, pasamos de 3.10 a 3.18 real peso”.

Luego, manifestó que una eventual victoria de Bolsonaro podría profundizar ese escenario. “Lo que se va a dar si llegara a ganar Bolsonaro, es una apreciación del real, un real más fuerte, un real que empieza a pesar mucho más en la región”, resaltó.

Cómo impacta la apreciación del real sobre Argentina

Brasil es un socio comercial central para Argentina y, de acuerdo con el economista, una modificación en el valor del real podría generar consecuencias sobre el intercambio bilateral. “Bueno, primero en principal la Argentina tiene a su principal socio comercial en Brasil”, sostuvo, quien estimó que Argentina exporta aproximadamente USD 13.000 millones y mantiene un déficit comercial de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones anuales con ese país.

En ese sentido, explicó que una apreciación de la moneda brasileña podría encarecer las importaciones argentinas: “Vamos a tener que necesitar más dólares para poder comprar lo que hoy le compramos a Brasil”.