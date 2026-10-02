Recesión en Argentina: “La actividad económica se está enfriando y se está enfriando muy rápido”

El economista, Federico Vaccarezza, en diálogo con Canal E, hizo hincapié sobre la caída de la actividad, el avance del riesgo país y el comportamiento de los inversores.

La discusión sobre si Argentina atraviesa una recesión volvió al centro del debate después de que el EMAE registrara una caída mensual desestacionalizada del 2,9% en julio. Para Federico Vaccarezza, la interpretación oficial prioriza una mirada optimista, pero los indicadores muestran un escenario diferente: “Lo que hay que tener en cuenta es que el Presidente trata de tener la mirada lo más positiva que se pueda en función de generar expectativas sobre el modelo económico, no solo en el presente sino también a futuro”.

Fuerte aceleración de la caída de la actividad económica

Asimismo, puso el foco en la evolución de la actividad y en el impacto sobre distintos sectores productivos. “El frente interno tiene que ver con los resultados que presentó el EMAE con la contracción mensual del 2,9%, confirmando que la actividad económica se está enfriando y se está enfriando muy rápido”, planteó.

Según Vaccarezza, la debilidad no está concentrada en un único sector: “Cuando uno desagrega ese EMAE, 16 sectores, 13 justamente están en caída libre”.

El riesgo país llegó a 636 puntos durante el inicio de octubre, mientras el mercado mantiene la atención sobre las tasas internacionales, las reservas y el financiamiento argentino. En este sentido, vinculó ese comportamiento con factores externos e internos. “Cuando vemos la cronología del quiebre, primero hay que tener en cuenta qué pasó con el frente internacional este año, con los efectos justamente de la subida de tasa de la FED, eso le pegó a la Argentina en cierta medida”, describió.

Cómo se debe interpretar los datos económicos

El economista cuestionó la interpretación de los datos del INDEC basada en el componente tendencia-ciclo: “No coincido, porque inclusive cuando uno analiza los datos ya consolidados del año 2024, del año 2025, va viendo lo que está pasando en 2026”.

Y planteó una diferencia entre la narrativa política y los indicadores económicos. “El Presidente da un relato, y ese relato tiene que ver con su proyección política, los datos te muestran los números fríos de la economía”, expresó. Luego, manifestó que, “por eso se dice que el dato mata relato, también, dato mata relato, nosotros lo que miramos son datos”.