Federico González sobre el vínculo de Estados Unidos con Argentina: “Esa relación es muy asimétrica en términos de las intenciones”

El analista político, Federico González, evaluó en Canal E la participación de Javier Milei en la Argentina Week en París, el vínculo del Gobierno con Estados Unidos y las tensiones políticas dentro del oficialismo.

Sobre la imagen que Milei proyecta en el exterior, Federico González planteó una diferencia entre el discurso internacional del Presidente y la percepción que existe sobre la situación argentina. “Yo creo que hay, por decirlo de alguna manera, muy simplista. Hay dos Milei, el Milei internacional, que habla en los foros y se entrevista con presidentes de países relevantes y bueno, que se muestra como sólido, exitoso y que habla de una Argentina que para decirlo en términos simples se va para arriba y que es imparable”, describió.

El mercado no está confiado pese al discurso que presenta Javier Milei

En ese sentido, agregó: “Ahora eso no quita que los que lo ven de otro lado, no tengan una mirada que más bien la del representante de un país exitoso”. También se refirió a la respuesta de los mercados y sostuvo: “De todas maneras, una de cal y una de arena, porque los mercados parece que no ven tanta solidez”.

Sobre el mensaje del Gobierno para llevar tranquilidad a los inversores y sobre la denominada “bazooka financiera”, González hizo una interpretación sobre la estrategia comunicacional del presidente Javier Milei. “Yo creo que hay algo muy, yo diría como hasta primitivo y visceral en la naturaleza humana, que es cuando ves a alguien que está muy convencido de algo en algún punto que lo crees”, resaltó.

Y definió a Milei de la siguiente manera: “Él es un buen vendedor. Eso es lo cual no lo digo negativamente, es una virtud”. Sin embargo, marcó un límite entre esa capacidad comunicacional y la percepción de la realidad: “Lo que pasa es que después, cuando el discurso entiende que está muy lejos de la realidad, bueno, ahí es un problema, ahí eso se hace un problema”.

Argentina busca reforzar su vínculo bilateral con Estados Unidos

Sobre la próxima visita del vicepresidente estadounidense, el analista político consideró que puede reforzar el vínculo bilateral. “Yo creo que respecto de las relaciones que el gobierno argentino, que ha empezado por miles, pretenden llevar a cabo o están llevando a cabo con Estados Unidos, me parece que solidifica esa relación”, expresó.

Al mismo tiempo, planteó una diferencia en los intereses de ambos países: “Yo creo que nuevamente, pues ya lo hemos hablado, que esa relación me parece que es muy asimétrica, no en términos de los poderes relativos de cada uno, sino de las intenciones”.