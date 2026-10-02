Ramiro Tosi: “Todavía el mercado desconfía de cómo va a hacer el Gobierno para cerrar su programa financiero el año que viene”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, analizó para Canal E la evolución de la economía argentina y puso el foco en la liquidación de divisas del agro, la demanda de dólares, las reservas, el riesgo país y las necesidades financieras de 2027.

En septiembre, el sector agroexportador liquidó US$3.228 millones, un 17% más que en agosto y el mayor registro mensual de 2026. “Ayer se publicaron las liquidaciones del sector agroexportador, 3,228 millones. Eso es un 17% más que el mes de julio”, explicó Ramiro Tosi.

La última liquidación del agro fue la más alta del 2026 hasta ahora

Y agregó: “Y, además, es la cifra más alta de todo el año 2026”. Según desarrolló, el comportamiento estuvo acompañado por una mejora de los precios internacionales de las materias primas.

Tosi también vinculó el ingreso de divisas con el volumen operado en el mercado cambiario. “Y eso te lo explica, tanto estas mayores liquidaciones del agro como una oferta privada que también se alimentó de los endeudamientos financieros”, describió.

Sin embargo, marcó que también hubo una demanda importante de dólares: “La contracara fue que tuviste un mes de alta demanda por parte del sector privado”.

El Banco Central abandonó su posición compradora

En ese escenario, el economista señaló el comportamiento del Banco Central: “El Banco Central se retiró un poco del mercado para no presionar solo el precio del dólar y compró 473 millones de dólares cuando el mes pasado había comprado 770 millones”.

Uno de los principales interrogantes planteados fue la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos del próximo año. En este sentido, explicó que el mercado todavía observa con cautela el programa financiero. “Todavía el mercado desconfía un poco de cómo va a ser el Gobierno para cerrar su programa financiero el año que viene”, sostuvo.