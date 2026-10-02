Rodolfo Rossi: “Las retenciones deben ir a cero lo antes posible en todos los cultivos”

El presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, pasó por Canal E y se refirió al presente de la cadena sojera argentina, el ingreso de dólares del agro, las perspectivas para la próxima campaña y el impacto de las retenciones sobre la producción.

En septiembre, las agroexportadoras liquidaron USD 3.228 millones, un 17% más que en agosto y el tercer registro más alto para ese mes en 25 años. Sobre el aporte de la soja, Rodolfo Rossi sostuvo: “Viene, diría, normal el año, porque lo que pasa es que el año pasado se hicieron muchos negocios con el tema de la baja de las retenciones”.

El titular de ACSOJA destacó además el crecimiento de otros cultivos: “Bien de que otros cultivos estén progresando, básicamente, como se dice, el maíz está muy fuerte en una producción muy grande que se está exportando”.

Respecto de la soja, remarcó: “La soja evidentemente lo que ha producido 50 millones de toneladas se va a exportar, se va a hacer un crashing que está muy bien”.

Retenciones: el pedido de la cadena sojera

Rossi planteó que la eliminación de los derechos de exportación es una de las principales demandas del sector y vinculó esa medida con una mayor producción y generación de divisas. “Hay que soltar el tema de las retenciones”, afirmó. Y fue más específico: “Así que nosotros apostamos a seguir insistiendo en que las retenciones deben ir a cero lo antes posible de todos los cultivos, y principalmente la soja que sigue totalmente discriminada”.

En esa línea, agregó: “Lo más importante es que todo vaya a cero lo antes posible, y de esa manera vamos a realmente generar un crecimiento como decíamos recién”.

Reglamento europeo de deforestación

Otro de los temas abordados fue la aplicación de los requisitos europeos para productos libres de deforestación. “Nosotros necesitamos, en el caso de la soja, un 25% más o menos de la producción de harina, que es lo que tiene que ir a Europa”, señaló.

También advirtió sobre una posible extensión de las exigencias a otros cultivos: “El gran miedo que hay acá es que bueno, si uno aplica el razonamiento de Europa, hoy es la soja, mañana es el maíz y después será el trigo”.

Para Rossi, Argentina debería ser considerada de menor riesgo: “La crítica que hemos hecho nosotros es considerar al país de riesgo medio cuando consideramos que tenemos todo como para hacerlo de riesgo bajo”.