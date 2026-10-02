Hernán Madera: “La economía que importa al votante está en recesión”

El analista político, Hernán Madera, habló con Canal E y cuestionó el escenario económico argentino, también planteó que distintos sectores atraviesan una recesión y analizó las posibilidades de Javier Milei de buscar la reelección.

En medio del debate sobre si la economía argentina atraviesa una recesión, Hernán Madera puso el foco en la diferencia entre los sectores exportadores y aquellos vinculados al consumo interno: “Lo que hay que prestarle atención es lo que está sucediendo ahora, prácticamente la economía que importa al votante está en recesión, la economía de la construcción, la economía del comercio, la economía del consumo”.

El sector exportador se encuentra en un gran momento

Al mismo tiempo, destacó el desempeño del sector externo. “Tenemos sectores exportadores que están volando, la economía argentina este año va a superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones”, planteó.

Para Madera, el nivel del tipo de cambio genera un problema adicional: “El dólar a 1.550 está complicando las cosas”. Según su análisis, la apreciación del peso abarata las importaciones y encarece al país para determinadas actividades, entre ellas el turismo receptivo.

Sobre el debate técnico en torno a la recesión, mencionó: “Bueno, es una recesión que vos le agregues técnica después, porque tenés dos trimestres que no estás creciendo, es una recesión”.

Se intensifica la compra de dólares

El analista político también evaluó la compra de dólares por parte de determinados sectores y citó al economista Ricardo Arriazu para explicar el fenómeno. “¿Cuál es el bien más barato de la economía? El dólar. ¿Cuál es el bien que no tiene impuestos cuando lo compras? El dólar”, expresó. Y agregó: “¿Qué está sucediendo? Las clases medias altas y altas están comprando dólares”.

En ese contexto, cuestionó que el oficialismo atribuya las críticas al rumbo económico a una supuesta “campaña del miedo”. Asimismo, indicó que la preocupación del votante está concentrada en cuestiones concretas de su vida cotidiana. “Digo, pagamos un subte que cuesta más de 1.1 dólar. Y el colectivo también”, afirmó. Y resumió: “Ahí está la cabeza del votante”.