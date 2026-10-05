Cómo impactan las elecciones en Brasil sobre el agro argentino

Las elecciones presidenciales de Brasil, que dejaron a Flávio Bolsonaro con el 47,03% de los votos y a Luiz Inácio Lula da Silva con el 45,16%, definirán su próximo presidente en el balotaje del 25 de octubre. En este contexto, este medio se comunicó con el analista y consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, quien analizó las posibles consecuencias para el agro argentino, el Mercosur, el comercio regional y los mercados internacionales.

“Interesante la situación y como siempre, primero reflexión general, las encuestas no fue tampoco algo tremendo de diferencia, pero sí estaban dando algo un poquito más parejo o un poquitito más Lula. Pero bueno, terminó saliendo para otro lado”, planteó Germán Iturriza.

Las elecciones en Brasil comienzan a repercutir en el mercado

Según desarrolló, el resultado generó sorpresa y ya tuvo repercusiones financieras: “Sorpresa, sí, en el mercado internacional. Y ya en estos momentos tengo data. Tengo data del mercado en vivo”.

En particular, Iturriza señaló el movimiento de la moneda brasileña: “El real está trabajando 5% a la baja. 5% a la baja. 4,99 el real, alerta para los que tienen pasaje para Florianópolis”.

Luego, manifestó que el escenario político también debe observarse desde una perspectiva regional. “Bueno, esta situación en Brasil hay que marcarla con esta multipolaridad que está planteando, China, sudeste asiático, Rusia central, Estados Unidos, el continente, todo el continente de norte a sur americano”, resaltó.

Argentina podría encontrar una oportunidad en la necesidad de trigo por parte de Brasil

Al analizar las consecuencias para Argentina, el consultor del mercado de granos puso el foco en el comercio agrícola y especialmente en el trigo. “Siempre hay que analizar sector por sector”, expresó. Además, recordó la dependencia brasileña del trigo extranjero: “Sabemos que necesitan al menos 6 millones de toneladas de trigo externo en Brasil para poder suplir sus necesidades locales y realizar una mezcla de calidades, etc.”.

El comportamiento del real también puede modificar la relación comercial bilateral: “Si Brasil continúa hoy apreciándose un 5% y después sigue, estamos mejorando nuestro tipo de cambio real con Brasil. Lo cual es espectacular para nuestras economías”.