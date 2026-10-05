Panorama del dólar: para un experimentado operador bursátil “no va a haber presión sobre el mercado”

El operador de cambios, Gustavo Quintana, habló con Canal E y analizó el escenario del dólar, la oferta de divisas y la demanda de los ahorristas. Además, anticipó qué puede ocurrir con el mercado cambiario de cara a las elecciones de 2027 y evaluó el impacto de las elecciones de Estados Unidos.

Gustavo Quintana consideró que, al menos en el corto plazo, no aparecen señales de una fuerte tensión cambiaria. “Bueno, el arranque de la semana está tranquilo, digamos, con los parámetros más o menos funcionando igual que el fin de la semana pasada, el mayorista vale 1.519, no hay gran volumen operado hasta el momento”, planteó.

No se esperan movimientos bruscos en el tipo de cambio

Luego, manifestó que el flujo de dólares de distintos sectores permite compensar la demanda: “Yo creo que esta semana no va a haber muchas novedades, por supuesto, ¿no es cierto?”.

Entre los principales aportantes de divisas Quintana mencionó al agro, la minería, los combustibles y las colocaciones de deuda provinciales. “Hay un flujo de ingresos bastante interesante del sector agroexportador, están liquidando bastante bien, hay minería y combustible, hay ingresos de algunas colocaciones de deudas provinciales”, resaltó.

Por eso, su conclusión para las próximas semanas fue: “Yo creo que no va a haber presión sobre el mercado”.

Fuerte liquidación del sector agroexportador

El operador destacó especialmente el nivel de liquidación del sector agroexportador y consideró que todavía existe margen para sostener la oferta de dólares. “Insisto, los agroexportadores tuvieron un muy buen nivel de ingresos, el mayor nivel de ingresos en lo que va del año, para el mes de septiembre”, expresó.

El comportamiento del mercado también debe analizarse frente a la demanda minorista de divisas. Frente al dato de compras mensuales para atesoramiento, explicó que esa demanda necesariamente tiene una contrapartida: “A esa demanda minorista le corresponde alguna oferta, porque los que compran 2.000 y pico millones de dólares para atesoramiento, hay alguien que se los está vendiendo”. Y agregó: “Y el Central no es, porque la posición neta del Central frente al mercado de cambio ha sido positiva. Pequeña, pero ha sido positiva”.