Miguel Ponce sobre una posible victoria de Bolsonaro en Brasil: “Vamos hacia un tema comercialmente favorable para Argentina”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, evaluó en Canal E el escenario abierto tras la primera vuelta de las elecciones de Brasil y anticipó posibles efectos sobre el comercio, las exportaciones y los mercados argentinos.

Para Miguel Ponce, el escenario tendrá consecuencias que exceden las fronteras brasileñas. “Sin discusión, sin discusión, pero además estamos viendo efectos globales importantes”, sostuvo al analizar la reacción de los mercados.

Una posible victoria de Bolsonaro podría beneficiar a Argentina en materia comercial

Asimismo, puso el foco en el vínculo comercial entre ambos países y consideró que una eventual victoria de Bolsonaro podría abrir oportunidades para Argentina: “Mi sensación es que vamos hacia un tema comercialmente en principio favorable a Argentina”.

Ponce recordó la importancia de Brasil para la economía argentina. “Recordemos que Brasil es nuestro principal socio comercial”, resaltó. Según su análisis, una mejora de la demanda brasileña podría favorecer a distintos sectores locales, especialmente aquellos vinculados a la industria.

Uno de los puntos centrales del análisis fue el posible impacto sobre las manufacturas de origen industrial, cuyo principal mercado de destino es Brasil. “Yo te diría que si aumenta la demanda seguramente vamos a tener más exportaciones de las MOI, las manufacturas de origen industrial”, explicó.

Cómo se podría impulsar el mercado automotor

En particular, el especialista en comercio exterior destacó el complejo automotor y la posibilidad de recuperar mercados que actualmente enfrentan dificultades por la relación cambiaria entre ambos países: “Seguramente alguna de las empresas vinculadas a la compra de esto, perdón, el escalamiento de toda la cadena de valor vinculado a la automotriz se va a haber beneficiado seguramente”.

Además, planteó una eventual coordinación entre ambos países para ampliar las ventas hacia terceros mercados: “Inclusive podemos llegar a tener algún tipo de nuevos acuerdos comerciales en los cuales en el agro vayamos juntos argentinos y brasileros en búsqueda de terceros mercados, particularmente del norte de África”.