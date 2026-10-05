Daniel Scioli felicitó a su "querido amigo” Flávio Bolsonaro y reavivó el recuerdo de su cercanía con Lula

En apenas cuatro años, Daniel Scioli cambió de manera evidente su posicionamiento político en Brasil. El ahora funcionario libertario pasó de destacar su vínculo con Lula a felicitar a Flávio Bolsonaro. El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó como ganador en la primera vuelta, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% que obtuvo el actual mandatario brasileño, y lo presentó como su “querido amigo”.

Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador bonaerense y candidato presidencial del peronismo, además de embajador argentino en Brasil durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero, su incorporación al gobierno de Javier Milei marcó un cambio en su recorrido político y actualmente se desempeña como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

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Es ahí donde aparece el contraste. A tan solo días del balotaje entre Lula y Jair Bolsonaro, en octubre de 2022, Scioli defendía la necesidad de mantener buenos vínculos con ambos sectores.

Sin dejar de lado que cuando le preguntaron cuál de los dos candidatos tenía un mayor compromiso con la integración regional, fue bastante claro: “Es obvio que Lula tiene un mayor compromiso con la integración latinoamericana, con el Mercosur y una gran relación personal con Cristina”, había dicho en una entrevista con La Nación.

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El entonces embajador argentino en Brasil también habló de Lula desde un vínculo personal y recordaba que el dirigente brasileño había viajado a la Argentina para acompañarlo durante su campaña presidencial de 2015.

“Soy una persona agradecida y nunca me voy a olvidar que en 2015 fue a hacer campaña por mí”, sostuvo entonces.

Milei y los libertarios cerraron filas con Bolsonaro

El propio Javier Milei celebró el resultado y volvió a cargar contra Lula, a quien calificó de “comunista” y apuntó contra la izquierda brasileña con una de sus habituales consignas: “Zurdos empobrecedores, córranse del medio”. Antes, el Presidente había felicitado a Flávio Bolsonaro por la elección y habló de una “histórica elección ante el comunista de Lula”, además de destacar las oportunidades de trabajo conjunto entre Argentina y Brasil en materia comercial, cultural y política.

A esa celebración también se sumaron Patricia Bullrich, Martín Menem y otros dirigentes de La Libertad Avanza. Bullrich sostuvo que con la elección brasileña “se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica” y destacó la posibilidad de profundizar el comercio, las inversiones y el trabajo entre ambos países.

Menem, por su parte, celebró que las “ideas de la libertad” encuentren cada vez más respaldo en la región.

MV