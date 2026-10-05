Guelar sobre las elecciones en Brasil: "Esta situación ya define el resultado"

El diplomático Diego Guelar consideró que el resultado de las elecciones del domingo en Brasil en las que Flávio Bolsonaro aventajó a Lula por dos puntos “ya define el resultado” del balotaje.

“Realmente una verdadera sorpresa. El propio Lula, en su discurso, reconoció su sorpresa. E indudablemente yo creo que esta situación, a mi juicio, ya define al resultado”, sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Elecciones en Brasil

“No tiene de dónde sacar los votos, decididamente. Y lo digo no como una cosa subjetiva o una intencionalidad de mi parte. Creo que esto define... Él necesitaba en el cuadro electoral brasileño como mínimo 5 o 6 puntos de diferencia por encima para tener chance de ganar en segunda vuelta”, analizó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Yo creo que esto define un fin de ciclo muy largo y muy importante. Yo creo que el presidente Lula ha sido, todavía, un presidente muy importante en América Latina, con una trayectoria impresionante y que ha aportado mucho a los brasileños y a América Latina. Pero eso es un fin de fiesta”, remarcó Guelar.

También evaluó que votó “un índice muy alto”. “No hay un fenómeno de ausentismo en términos históricos. Es decir, esto es el panorama normal en Brasil, que es además de mucha presencia, 80%. de votos positivos son incuestionablemente un porcentaje muy alto”, aseguró el exembajador argentino en China y EEUU.

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Segunda vuelta en Brasil

Al ser consultado sobre una eventual declinación de Lula de participar del balotaje, respondió: “Yo no creo que no lo haga, eso me parece que que no va a ocurrir, que va a haber segunda vuelta, en términos electorales es casi un empate técnico, 2% de diferencia”.

“Yo creo que es imposible y que esto marca un dato irreversible”, insistió sobre los resultados de los comicios del domingo que le dieron esa ventaja a Bolsonaro.

“Pensemos que él fue tres veces presidente del Brasil y cómo pensar que esto es un fracaso, es una trayectoria increíble la de Lula. Hay muchas necesidades y menos recursos que necesidades. Esto es así en Brasil y en casi todos los lugares del mundo con lo cual el proceso de deterioro es inevitable”, interpretó en otra parte de la entrevista.

Y luego completó: “Es notable que alguien con esta trayectoria, con su edad, su enfermedad, etc., haya logrado solo dos puntos de diferencia. Tiene 45% de la voluntad positiva”.

“Yo creo que lo importante para Argentina es que Brasil siga adelante bien. Y es lo que está ocurriendo. Ayer vivimos un hecho extraordinario. Votaron 140 millones de personas, en tres horas estaba hecho el escrutinio, que nadie cuestiona, en paz, sin incidentes. Es un episodio extraordinario desde el punto de vista de la democracia latinoamericana. El Brasil que la Argentina necesita va a seguir para adelante. Y eso es muy importante”, concluyó Guelar.