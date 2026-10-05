Interurbanos: asamblea de choferes paralizan el servicio en Córdoba

Los choferes nucleados en AOITA realizan una asamblea de tres horas que paraliza el servicio del transporte interurbano en Córdoba.

La medida se inició a las 5 de este lunes y se prolongará al menos hasta las 8 de la mañana. No se descartan medidas de protesta similares en el resto de la jornada

Asamblea de choferes de AOITA

“Arrancaron a las 5 de la mañana en todas las empresas del transporte interurbano de toda la provincia de Córdoba y también en los urbanos del interior, como, por ejemplo, Cruz del Eje, Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, Carlos Paz”, explicó el secretario gremial de AOITA, Claudio Luna.

Además señaló a Mitre Córdoba que “se debe que tenemos que informarle a nuestros compañeros cuál es el estado de situación de la discusión paritaria”.

“El día viernes, los empresarios directamente se clavaron (sic), a pesar de haber tenido un incremento en la tarifa el día anterior de un 14,68%”, agregó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Venimos hace 3, 4 meses con acuerdos parciales y transitorios al principio mensuales, después fueron quincenales, porque teníamos que arreglar un bono que veníamos cobrando los días 20, y después el porcentaje que va al básico antes del cuarto día hábil, y hoy nos encontramos en esta situación donde el empresario no ofrece absolutamente nada”, precisó Luna.

“Es medio difícil, varía bastante, pero le puedo decir que un conductor puede estar ganando cerca de 1.600.000 y los compañeros de talleres de administración, cerca de 1.300.000 pesos”, detalló el gremialista al referirse al salario de los choferes.

Al ser consultado sobre si habrá nuevas asambleas este lunes, Luna respondió: “Eso es lo que se va a debatir justamente en la asamblea. Lamentablemente, al no tener ningún tipo de comunicación, ni de empresarios, ni de ninguna autoridad de la provincia de Córdoba. Pedimos justamente su intervención, calculamos que puede ser que haya más asambleas durante el día y seguramente mañana de seguir así”.

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