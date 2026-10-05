Empresario del Año 2026: Punto a Punto abre la convocatoria para proponer candidatos a las ternas

Punto a Punto abrió la convocatoria de "El Empresario del Año y los mejores del 2026", el tradicional reconocimiento al mundo empresarial cordobés. Desde hoy se pueden proponer candidatos y suscribirse de manera gratuita a la web.

Las propuestas servirán para armar las ternas de cada categoría, que luego llegarán a la votación.

El rasgo distintivo del premio se mantiene desde sus comienzos: los candidatos no los define un jurado cerrado, sino la propia comunidad de Punto a Punto.

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Por eso, en esta primera instancia, la convocatoria apunta a ampliar el padrón de candidatos. Cualquier empresario, ejecutivo, emprendedor o referente puede sugerir nombres que, a su criterio, tuvieron un desempeño destacado durante el año.

Se buscan nombres de quienes en 2026 hayan generado negocios, impulsado inversiones, desarrollado proyectos, ampliado operaciones, conquistado mercados, generado empleo o protagonizado transformaciones en sus compañías y sectores.

Cómo participar

Las nominaciones se pueden cargar en el formulario de nominación, donde también se puede completar la suscripción. Otra vía es enviar los nombres por mail a [email protected] o por las redes sociales de Punto a Punto.

Participar

La suscripción permite conformar el padrón de lectores y referentes habilitados para participar de la elección. Solo las personas empadronadas podrán votar a los ganadores de cada categoría.

Las 14 categorías de la edición 2026

- El Empresario del Año

- La Empresa del Año

- CEO del Año

- La Pyme del Año

- Joven Ejecutivo/a del Año

- La Empresa Agroindustrial del Año

- La Empresa Tecnológica del Año

- El Entrepreneur del Año

- La Startup del Año

- El Emprendimiento del Año

- CFO del Año

- La Empresa Exportadora del Año

- La Empresa Sustentable del Año

- Gestión del Capital Humano

Un premio con participación del sector

A lo largo de sus ediciones, El Empresario del Año se consolidó como uno de los reconocimientos vinculados al mundo empresarial cordobés. Su particularidad es que los propios protagonistas del sector participan del proceso de selección.

Con la etapa de nominaciones abierta, la comunidad empresarial ya puede empezar a definir quiénes llegarán a la votación.