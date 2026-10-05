Después de dos meses a la baja, el Índice Asado del Mercado Norte volvió a subir: 1,17% en septiembre

El Índice Asado que releva mes a mes el Mercado Norte de Córdoba aumentó 1,17% en septiembre. Fue la primera suba después de dos meses a la baja, según informó el centro comercial este lunes.

El incremento se debió a una leve suba en el precio de las carnes y a un aumento mayor en las verduras.

El menú de referencia del índice es el asado con carne de novillo. En septiembre, preparado para 10 comensales, tuvo un costo de $143.760, a razón de $14.376 por persona.

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En lo que va del año, el índice acumula un alza de 9,1%, varios puntos por debajo de la inflación general de alimentos y bebidas, indicó el Mercado Norte.

El costo incluye carne, ensaladas, carbón, pan, bebidas (con y sin alcohol) y postre. El detalle del menú de novillo:

- Carne (costilla), 5 kilos: $95.000

- Carbón, 2 bolsas de 4 kilos: $12.000

- Vino, 3 botellas: $12.000

- Helado palito bombón, 10 unidades: $8.000

- Gaseosa de 3 litros, 2 botellas: $7.800

- Tomate perita (1 kilo), pan francés (1 kilo): $3.000 cada uno

- Lechuguín, 1 paquete: $2.000

- Huevos, 3 unidades: $960

Qué pasó con otras carnes

La misma preparación con carne de novillito, la de mayor valor, costó $167.960 para 10 personas. Registró un alza de 0,33%.

El asado con cerdo demandó $112.760, con una baja mensual de 0,30%. Con pollo, el costo fue de $74.060, con una suba de 0,90%.

"El Índice Asado mostró un ajuste leve en septiembre, explicado principalmente por el aumento que tuvieron las verduras para las ensaladas", señaló Sergio Machuca, referente del centro comercial. Machuca agregó que "las ventas se mantienen estables, con la mayoría de nuestros puestos ofreciendo promociones y ofertas que son aprovechadas por los clientes".

Con el índice otra vez en alza tras dos meses de bajas, el relevamiento de octubre mostrará si el movimiento se sostiene.