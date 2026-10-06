Religión en Argentina: 7 de cada 10 personas creen en Dios

La religión continúa presente en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, aunque no siempre se manifiesta dentro de una iglesia o templo. Según la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), el 95,2% de las personas encuestadas realizó al menos una práctica religiosa o espiritual durante el último año, mientras que apenas el 4,8% declaró no haber realizado ninguna.

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El relevamiento fue realizado por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Boston College y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), con participación de investigadores de la Universidad Católica de Cuyo. El estudio buscó poner el foco en la llamada “religión realmente vivida”: aquello que las personas hacen cuando practican religión, independientemente de su pertenencia o identificación religiosa.

Rezar, meditar y estar en casa

Entre las prácticas relevadas, rezar u orar aparece como la más extendida: el 76% de los encuestados afirmó realizarla y un 60,3% lo hace con una frecuencia al menos semanal o diaria. Además, el 35,2% señaló que rezar u orar es la práctica religiosa o espiritual más importante de su vida.

La asistencia a misas o servicios religiosos ocupa otro lugar relevante, aunque con distintas frecuencias. Para el 12,2%, se trata de la práctica que considera más importante, mientras que un 20,9% de quienes realizaron alguna práctica durante el último año respondió que ninguna resulta especialmente significativa.

El estudio también detectó un avance de las prácticas vinculadas con la intimidad y el hogar. El rezo y la meditación se realizan principalmente en soledad, 70% y 65,7%, respectivamente, y dentro de la propia casa, 68,2% y 60%. La búsqueda de paz interior aparece como uno de los principales motivos para estas prácticas: es señalada por el 53,7% de quienes meditan y por el 31,1% de quienes rezan u oran.

Altares, tatuajes y objetos

El hogar también funciona como espacio de expresión religiosa. Según la encuesta, el 30,4% de los hogares argentinos cuenta con altarcitos, mezuzás, gohonzos u otros lugares de devoción, con una mayor presencia reportada por mujeres que por varones.

La religión también aparece expresada a través del cuerpo. El 9,7% de la población lleva marcas o tatuajes corporales de carácter espiritual o religioso, mientras que tres de cada diez personas llevan siempre consigo alguna prenda, joya, medalla u otro objeto vinculado con lo religioso o espiritual.

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Las redes sociales también forman parte de estas nuevas formas de práctica. Un 27,5% comparte todos los días o casi todos los días imágenes o mensajes religiosos, mientras que el uso de chatbots de inteligencia artificial por cuestiones religiosas todavía tiene una presencia menor.

De acuerdo con el relevamiento, el 23% utilizó alguna vez durante el último año un chatbot de IA por cuestiones religiosas. Así, las prácticas vinculadas con lo digital se suman a las formas más tradicionales de relacionarse con lo sagrado.

Una religión más individual

El informe señala un proceso de privatización e individualización de las prácticas religiosas, con un mayor peso de las experiencias solitarias, íntimas y domésticas frente a las actividades comunitarias.

Esto también se refleja en las diferencias entre grupos religiosos. Católicos y evangélicos coinciden en ubicar el rezo u oración privada en primer lugar, con alrededor del 40%. Entre los evangélicos, la lectura y el estudio de libros sagrados aparece en segundo lugar, mientras que entre los católicos ocupa ese lugar la asistencia a misa.

Entre las personas sin filiación religiosa, en cambio, el 45,5% considera que ninguna práctica es la más importante, mientras que la meditación, los ejercicios de respiración o el yoga aparecen en segundo lugar, con el 15,9%. La encuesta también registró que el 70% cree en Dios, mientras que un 8,3% cree en una energía u orden superior sin creer en Dios. Además, el 76,9% manifestó creer en la existencia del alma.

La expectativa por León XIV

La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina también fue incluida en el relevamiento. El 16,5% de los encuestados manifestó una intención firme de asistir a verlo, lo que representa más de cinco millones de personas mayores de 18 años. A su vez, un 34% todavía no sabe si concurrirá.

Entre quienes planean asistir, el 77% son católicos, aunque también aparece una presencia cercana al 11% de personas de adscripción evangélica. La intención de asistir es además ligeramente mayor entre los sectores socioeconómicos bajos: alcanza el 18,4%, frente a los niveles medios y altos.

La encuesta también consultó por algunos de los posicionamientos sociales asociados al Papa. El 75,2% de los encuestados está de acuerdo con exigir un control público sobre la inteligencia artificial para evitar la desinformación y la vigilancia masiva, mientras que el 77,4% considera que el agua, los alimentos y los servicios de salud deberían quedar fuera de la especulación financiera y de los intereses privados.

El estudio concluye que la visita de León XIV genera expectativas en un segmento importante de la población, principalmente entre los católicos, pero también puede convocar a personas de otras adscripciones religiosas. En ese sentido, los investigadores sostienen que algunos de sus postulados vinculados con la IA y la protección de bienes y servicios básicos cuentan con un respaldo mayoritario que atraviesa las diferencias religiosas y políticas.