Un suceso epidemológico y geopolítico sin precedentes encendió las alarmas en el Gobierno de Estados Unidos. La confirmación del fallecimiento por peste neumónica de la investigadora rusa Daria Shipilova desencadenó una respuesta de emergencia coordinada entre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Seguridad Nacional. La Casa Blanca se encuentra en estado de “alerta máxima” ante la urgencia de contener cualquier eventual brote de una de las patologías más letales conocidas por la medicina moderna.

Sin una intervención médica temprana con antibióticos específicos dentro de las primeras 24 horas del inicio de los síntomas, la peste neumónica suele ser fatal, lo que explica la drástica reacción de los organismos de salud pública del gobierno norteamericano.

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La peste neumónica afecta a los pulmones y puede transmitirse de persona a persona a través de gotas respiratorias expulsadas al estornudar o al toser, con un período de incubación que puede ser de tan sólo 24 a 72 horas.

Los equipos rusos de respuesta rápida desplegaron protocolos de rastreo de contactos estrechos. Las agencias de inteligencia militar y sanitaria evalúan la cadena de custodia de las muestras patógenas liberadas tras un accidente catastrófico en un laboratorio.

El centro médico de la localidad rusa de Irkutsk, donde Shipilova fue atendida, se encuentra entre los hospitales puestos en cuarentena, según reveló el diario online de lengua inglesa y rusa, The Moscow Time.

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En declaraciones al medio internacional, el gobernador de la ciudad de Irkutsk, Igor Kobzev, señaló que “las personas bajo observación no habían mostrado signos de la enfermedad y dieron negativo en las pruebas sintomáticas.

Hospitales en cuarentena en Rusia

La mortalidad por peste neumónica se reduce a alrededor del 17% si se trata con antibióticos dentro de las primeras 24 horas de la infección. Sin embargo, la enfermedad es casi siempre mortal si no se trata.

¿Quién era Daria Shipilova?

Daria Shipilova, de 29 años, era una prometedora bióloga e investigadora originaria de San Petersburgo, reconocida internacionalmente por sus avances en la genómica de patógenos de alta peligrosidad.

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Tras graduarse con honores en la Universidad Estatal de Moscú, Shipilova continuó su carrera académica en prestigiosos centros de bioseguridad en Europa y posteriormente en territorio estadounidense, donde participaba en proyectos de colaboración científica sobre enfermedades zoonóticas complejas.

Joven investigadora rusa, Daria Shipilova

Los profesionales que compartieron ámbitos laborales junto a Daria Shipilova la describen como una académica meticulosa y apasionada por el estudio de las mutaciones bacterianas.

Su investigación más reciente se enfocaba en los mecanismos de resistencia a antibióticos en cepas avanzadas de Yersinia pestis, el microorganismo causante de las distintas variantes de la peste. Su repentino fallecimiento ha consternado a la comunidad científica internacional, no solo por la pérdida de una mente brillante, sino por las interrogantes de bioseguridad que abre su deceso.

PM/ff