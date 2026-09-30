El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que este año ya se registraron más de 990 mil casos de enfermedad tipo influenza (ETI), lo que marca la mayor cantidad notificada de la última década. Asimismo, los casos de neumonía se elevan a más de 120.000 en lo que va del 2026.

La ETI es un cuadro clínico que presenta síntomas, como fiebre de 38°C o más, dolor de cabeza, garganta y musculares, congestión nasal y tos. A pesar de que el número es preocupante, puede deberse al adelanto por 3 semanas de la temporada de virus.

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990 mil casos de influenza en 2026: qué dice el Boletín Epidemiológico Nacional

Según el último informe del BEN, la semana epidemiológica 37 hubo 71.082 nuevos casos de ETI, por lo que el total registrado es de 992.803 en 2026. Por otro lado, se notificaron 9.167 nuevos casos de neumonía y el total anual alcanzó los 122.808, por lo que la incidencia acumulada es de 263,4 por cada 100.000 habitantes.

El total de casos registrados de ETI es de 992.803 en 2026.

Por otra parte, en el caso de la bronquiolitis en menores de 2 años, se observó una baja en la curva de casos semanales. Durante la semana 36 del BEN, se registraron 10.329 casos y el valor anual alcanzó los 108.433. Además, la incidencia acumulada es de 7.497,2 cada 100.000 habitantes.

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Qué sucedió con el VSR estas semanas

El virus sincicial respiratorio (VSR) es un patógeno estacional muy contagioso y el principal causante de bronquiolitis y neumonía en lactantes y menores de un año. Se detectaron 23 casos positivos de esta afección entre 350 muestras estudiadas durante las últimas 4 semanas.

En los últimos registros se pudo observar un aumento puntual del VSR, mientras que respecto al SARS-CoV-2, no hubo casos registrados en 165 muestras. No obstante, en cuanto a la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, se notificaron 297 casos positivos de VSR, 47 de influenza, y 5 de SARS-CoV-2.

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Para poder reducir complicaciones, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda que la vacunación es la herramienta más eficaz. En el Calendario Nacional de Vacunación se encuentran disponibles la inyección contra el VSR para embarazadas que transitan las semanas 32 a 36 inclusive.

JSM