El próximo jueves 1 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis C, una infección viral que puede inflamar el hígado. En Argentina, según registros epidemiológicos nacionales de 2025, hay entre 700 y 800 casos anualmente, por lo que a pesar de que aún no se desarrolló una vacuna, es necesario tomar las prevenciones correspondientes.

A nivel global, se estima que unos 50 millones de personas viven con infección crónica por el virus de la enfermedad. La transmisión continúa a un ritmo de 1,8 millones de nuevas infecciones por año, lo que implica la aparición de aproximadamente 4.900 casos nuevos por día.

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La hepatitis viral, como la B y la C, provoca alrededor de 1,34 millones de muertes al año, es decir, 3.500 muertes diarias. Estas se deben principalmente a cirrosis y carcinoma hepatocelular derivados de infecciones crónicas no tratadas.

Cómo se contagia la hepatitis C y cuáles son sus síntomas

La hepatitis C, causada por el virus VHC, se transmite por el contacto con sangre contaminada, ya sea por inyecciones o procedimientos médicos que no cumplen con las medidas de seguridad adecuadas, como la esterilización y el descarte de material usado. Esta puede ser aguda o crónica y, en los casos más severos, puede provocar cirrosis y cáncer de hígado.

Los síntomas de esta infección pueden tardar desde 2 semanas a 6 meses en aparecer. Entre los más comunes, además de la inflamación del hígado, se encuentran fiebre, cansancio acusado, pérdida del apetito, dolor abdominal, náuseas y vómitos, heces claras, dolor en las articulaciones e ictericia, que es la coloración amarillenta de los ojos y la piel.

Medidas para prevenir la hepatitis C

A pesar de que no hay una vacuna contra la hepatitis C, la doctora Elena Zevallos, directora médica Nacional de OSPEDYC, explicó qué medidas se deben tomar para evitar el contagio. “Desde exigir material descartable o esterilizado al hacerse tatuajes o procedimientos médicos, hasta no compartir elementos personales de higiene como máquinas de afeitar”, expresó la médica.

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“A su vez, mantener al día el esquema de vacunación contra las hepatitis A y B ayuda a blindar el hígado frente a otras amenazas”, agregó. Por otro lado, el Ministerio de Salud recomienda realizar el análisis de sangre al menos una vez a partir de los 18 años, espebcialmente para los siguientes casos:

-Personas mayores de 18 años, aun cuando no presenten ningún síntoma.

-Quienes hayan recibido transfusiones de sangre, hemoderivados o intervenciones quirúrgicas previas a 1992.

-Personas en tratamiento de hemodiálisis.

-Quienes se hayan realizado tatuajes, piercings o tratamientos invasivos con material no esterilizado adecuadamente.

-Personas que hayan compartido material para el uso de drogas inyectables o inhaladas.

JSM