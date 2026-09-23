Bajan los casos de gripe en Argentina, pero el VSR predomina entre los pacientes internados

Los casos de influenza continúan en descenso en Argentina, mientras que el virus sincicial respiratorio (VSR) sigue siendo el más detectado entre los pacientes internados bajo vigilancia por infección respiratoria aguda grave. Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación en la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 36. La circulación general de virus respiratorios permanece dentro de los valores esperados para esta época del año.

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El informe también señala un cambio en la composición de los casos de gripe: aunque las detecciones disminuyen, aumentó la proporción de influenza tipo B. Los datos provienen de la vigilancia de personas que consultaron de forma ambulatoria y de pacientes internados, dos grupos que el boletín analiza por separado.

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Cuántos casos de influenza se detectaron en las consultas ambulatorias

En la vigilancia ambulatoria se notificaron 33 casos de influenza entre 178 muestras analizadas. El boletín consigna una positividad del 18,2%, aunque esa cifra no coincide exactamente con el cociente entre los casos y las muestras publicados: 33 sobre 178 equivale aproximadamente al 18,5%.

Para el VSR, se informaron 29 nuevos casos correspondientes a las últimas cuatro semanas, cuatro más que en la edición anterior del boletín. Las detecciones habían sido esporádicas hasta la semana epidemiológica 20; desde entonces se registraron casos todas las semanas, aunque en cantidades bajas, según la evaluación oficial.

En cuanto al SARS-CoV-2, no se detectaron casos positivos entre las 165 muestras procesadas en este segmento de la vigilancia. Ese resultado describe las muestras estudiadas y no permite concluir que el virus haya dejado de circular.

El VSR concentra las detecciones en pacientes internados

El panorama es distinto entre los pacientes internados incluidos en la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda grave (IRAG). En las últimas cuatro semanas se notificaron 326 casos positivos de VSR, frente a 44 de influenza y cinco de SARS-CoV-2.

El boletín registró además dos codetecciones de influenza y VSR y cuatro de SARS-CoV-2 y VSR. Una codetección indica que se identificaron dos virus en un mismo paciente; por eso, esas cifras deben leerse dentro del seguimiento epidemiológico y no sumarse sin más como si fueran personas adicionales.

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La diferencia entre los datos de consultas ambulatorias e internaciones ayuda a entender el cuadro actual: la gripe muestra una tendencia descendente, pero el VSR mantiene su predominio entre los casos graves vigilados. El informe no presenta esos números como un recuento de todas las infecciones respiratorias del país, sino como resultados de los sistemas de vigilancia analizados.

Vacuna contra el VSR en embarazadas: a quiénes está dirigida

El Ministerio de Salud destaca que los mayores porcentajes de positividad de VSR se observan en menores de dos años. Este virus puede causar cuadros respiratorios graves en los primeros meses de vida, entre ellos bronquiolitis y neumonía.

Como medida de prevención, la vacuna contra el VSR para embarazadas forma parte del Calendario Nacional de Vacunación desde enero de 2024. La indicación vigente es aplicar una dosis en cada embarazo entre las semanas 32 y 36 semanas y seis días de gestación.

La vacunación durante el embarazo busca que los anticuerpos pasen de la madre al bebé antes del nacimiento y ayuden a protegerlo frente a formas graves de la enfermedad durante sus primeros seis meses de vida. En un escenario de descenso de influenza, la persistencia del VSR entre los pacientes internados mantiene el foco de la vigilancia en la protección de los más pequeños.