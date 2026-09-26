65 años del primer anticonceptivo: avances en los métodos y atrasos en el uso del preservativo

El Día Mundial de la Anticoncepción, una fecha impulsada desde 2007 para promover el conocimiento de los métodos anticonceptivos y el ejercicio de una sexualidad libre, informada y responsable, se conmemora cada 26 de septiembre. Sin embargo, la brecha en el acceso es un desafío global.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el año 2022 casi la mitad de los embarazos en el mundo no fueron intencionales, mientras que en Argentina, no hay datos oficiales, pero investigaciones indican que esta cifra alcanza al 70% en el caso de las adolescentes. No obstante, el último año trajo importantes novedades regulatorias y científicas en el país.

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Avances en los métodos anticonceptivos

Una de las noticias más destacadas en los últimos tiempos es la ampliación en la vida útil de los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración y, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, tras el aval de evidencia internacional y agencias como la FDA y la EMA, la ANMAT aprobó la extensión del uso del DIU hormonal de levonorgestrel (52 mg) de 5 a 8 años, manteniendo una eficacia acumulada del 99,32%.

Asimismo, mediante la Disposición N° 5199/2025, la ANMAT autorizó extender el uso del implante subdérmico de 3 a 5 años, medida que aplica también a los dispositivos ya colocados.

“Los métodos LARCs son la estrategia más efectiva para reducir los embarazos no intencionales a nivel mundial. Esta ampliación en los plazos permite reducir la necesidad de recambios en las pacientes, manteniendo una altísima eficacia”, destacó la Dra. María Elisa Moltoni.

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Qué es el UPA, el nuevo método anticonceptivo recién llegado a Argentina

Otra novedad fue la llegada a las farmacias argentinas del acetato de ulipristal (UPA), incorporado recientemente en el Consenso de Anticoncepción de Emergencia de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA).

A diferencia de la tradicional pastilla de emergencia de venta libre, el acetato de ulipristal tiene mayor ventana de acción, ya que es eficaz hasta los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección. Además, tiene mayor efectividad cercana a la ovulación, debido a que logra retrasar la ruptura folicular incluso cuando el pico de la hormona LH ya se ha iniciado. Por otro lado, cuenta con un mejor rendimiento en pacientes con sobrepeso u obesidad.

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La Dra. Moltoni aclaró: “El acetato de ulipristal se administra en una dosis única de 30 mg bajo receta. Es fundamental remarcar que no es un método abortivo: actúa retrasando o inhibiendo la ovulación y no tiene efecto sobre un embarazo ya implantado. Contar con información previa e incluso recibir la receta de forma anticipada por parte del profesional es una excelente estrategia para tenerla disponible si la circunstancia lo requiere”.

El aumento preocupante de ITS y la baja en el uso del preservativo

El balance del año presenta un alarmante contrapunto: el incremento sostenido de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Argentina. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2025 se registraron más de 55.000 casos de sífilis, un aumento cercano al 71% respecto al promedio de años anteriores y la cifra más alta registrada formalmente, el 76% de los casos se concentran en personas de 15 a 39 años y es posible que esta cifra corresponda a un subregistro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enmarca esta tendencia en un fenómeno global: se estima que más de un millón de personas contraen una ITS por día en el mundo. El dato que explica en parte este panorama tiene que ver con el bajo uso del preservativo, el único método que además de prevenir el embarazo protege frente a las ITS.

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Si bien no hay datos oficiales recientes, este escenario se suma que, según datos relevados en 2021 de AIDS Healthcare Foundation Argentina, solo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, combinado con un problema de acceso tras registrarse una caída del 64% en la entrega gratuita de preservativos por parte del Estado en 2024 y retrasos en las entregas de 2025.

El rol de la consulta médica frente a la desinformación

Frente a la proliferación de mitos sobre anticoncepción y salud sexual que circulan en redes sociales la especialista del Hospital Británico enfatiza la necesidad de acudir a fuentes validadas: “Las redes sociales pueden ayudar a democratizar la información, pero también pueden ser un canal de desinformación riesgoso”.

“La consulta presencial con el profesional de la salud debe seguir siendo el espacio de referencia. Es allí donde podemos despejar dudas, derribar mitos sobre el preservativo o las hormonas y evaluar junto a cada persona cuál es el método anticonceptivo más adecuado para su cuerpo y su estilo de vida”, concluyó la Dra. Moltoni.

JSM/NA