ANMAT prohibió los productos con retatrutide: qué dice la disposición y por qué advierte sobre su uso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la publicación y la distribución de cualquier producto para administración en humanos que declare contener retatrutide o retatrutida. La decisión, publicada este jueves 24 de septiembre en el Boletín Oficial, también alcanza a las plataformas de venta electrónica.

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La Disposición 6140/2026 comprende todos los lotes, tamaños y presentaciones de esos productos y regirá hasta que cuenten con autorización de la ANMAT. El organismo aclaró en los fundamentos de la norma que las investigaciones clínicas expresamente autorizadas quedan exceptuadas de la medida.

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Por qué ANMAT prohibió los productos con retatrutide

La investigación comenzó después de que el organismo recibiera por correo electrónico una denuncia sobre dos enlaces web en los que se ofrecían productos que declaraban contener retatrutide. Tras evaluar el caso, el área de fiscalización recomendó emitir una alerta para advertir sobre los riesgos de esa oferta al público.

Según la disposición, no existen medicamentos comercializados en la Argentina que contengan esta sustancia. ANMAT explicó que el ingrediente permanece en etapa de investigación clínica por sus potenciales efectos en personas con diabetes tipo 2 y control inadecuado de la glucemia. Por eso, los productos ofrecidos al público no cuentan con registros que permitan acreditar su elaboración legítima y su fiscalización.

La autoridad sanitaria ya había advertido en agosto sobre la venta de productos que declaraban contener retatrutide en sitios web, plataformas de comercio electrónico y WhatsApp. En esas publicaciones se los promocionaba por sus posibles efectos sobre el peso y el metabolismo, aunque la ANMAT señaló que su eficacia y seguridad todavía no estaban probadas para ese uso.

Qué riesgos señaló el organismo sanitario

La alerta previa de ANMAT indicó que algunos de los productos detectados se ofrecían para reconstitución e inyección. El organismo advirtió que desconocía quiénes eran sus presuntos fabricantes y cómo habían sido elaborados o formulados. Además, explicó que un producto inyectable contaminado puede facilitar una infección en el torrente sanguíneo, con consecuencias graves para la salud.

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La disposición publicada este jueves también menciona alertas emitidas por las autoridades sanitarias de Brasil y Paraguay sobre productos con retatrutide. En la Argentina, ANMAT formalizó una ampliación de la denuncia ante la Justicia federal mientras avanzaba con la prohibición sanitaria.

Para quienes tengan un producto de cualquier marca que declare contener retatrutide, la recomendación oficial es no utilizarlo y comunicarse con ANMAT a través de [email protected] o de ANMAT Responde. La prohibición se refiere a productos destinados a personas que declaren contener esa sustancia; no equivale a la aprobación de un tratamiento para bajar de peso.