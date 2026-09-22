ANMAT aprobó una nueva dosis de semaglutida para tratar la obesidad en adultos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en la Argentina una nueva dosis semanal de semaglutida 7,2 mg para el tratamiento de adultos con obesidad, con o sin diabetes tipo 2. La incorporación amplía las posibilidades disponibles para que los profesionales adapten la terapia según la respuesta clínica, las necesidades y los objetivos de cada paciente.

La nueva autorización corresponde a Wegovy, un medicamento que hasta ahora contaba con dosis de mantenimiento de hasta 2,4 mg. La posibilidad de alcanzar los 7,2 mg semanales no requiere un dispositivo diferente, ya que puede administrarse mediante las presentaciones actualmente disponibles, siempre de acuerdo con el esquema indicado por el médico.

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La medida representa una alternativa adicional dentro del abordaje de una enfermedad crónica y compleja que no afecta de la misma manera a todas las personas. El tratamiento de la obesidad puede incluir cambios en la alimentación, actividad física, acompañamiento psicológico, medicamentos y, en determinados casos, intervenciones quirúrgicas.

Qué es la semaglutida y cómo actúa en el organismo

La semaglutida pertenece al grupo de medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1. Estos fármacos imitan la acción de una hormona producida naturalmente en el organismo que participa en la regulación del apetito, la sensación de saciedad y el control de la glucosa en sangre.

Wegovy se administra una vez por semana y está indicado como complemento de una alimentación reducida en calorías y un aumento de la actividad física. No reemplaza los hábitos saludables ni constituye un tratamiento de uso libre: requiere receta, seguimiento profesional y una evaluación previa de los riesgos y beneficios para cada paciente.

La ampliación de la dosis busca ofrecer mayor flexibilidad terapéutica para aquellas personas que necesitan una estrategia diferente para alcanzar un descenso de peso clínicamente significativo. Esto no significa que todos los pacientes deban recibir 7,2 mg ni que la dosis más alta sea automáticamente la más adecuada.

Qué resultados obtuvo el estudio STEP UP

La aprobación se apoya en los resultados de los ensayos clínicos STEP UP y STEP UP diabetes, diseñados para analizar la eficacia y la seguridad de la semaglutida en dosis de 7,2 mg. El primero incluyó a 1.407 adultos con obesidad sin diabetes tipo 2, mientras que el segundo evaluó a 514 adultos con obesidad y diabetes tipo 2. Ambos contemplaron la administración semanal del medicamento junto con intervenciones sobre el estilo de vida.

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Entre los participantes sin diabetes, el tratamiento con semaglutida 7,2 mg produjo una reducción promedio del peso corporal cercana al 21% después de 72 semanas. Además, aproximadamente uno de cada tres pacientes alcanzó una disminución igual o superior al 25% de su peso inicial. El ensayo también concluyó que la dosis de 7,2 mg consiguió una reducción superior a la observada con la dosis de 2,4 mg y con placebo.

Los análisis detectaron señales de respuesta desde alrededor de la cuarta semana y una trayectoria progresiva de descenso durante el tratamiento. Entre quienes presentaron una respuesta temprana, la disminución promedio se acercó al 28% del peso corporal a las 72 semanas. Sin embargo, una respuesta inicial no permite anticipar por sí sola el resultado individual y debe interpretarse dentro del seguimiento médico.

La importancia de la masa grasa y muscular

Otro punto estudiado fue la composición corporal del peso perdido. Un análisis presentado sobre los participantes indicó que aproximadamente el 84% de la reducción correspondió a masa grasa, con una proporción menor vinculada a masa magra. Este dato resulta relevante porque el tratamiento de la obesidad no se limita al número registrado en la balanza, sino que también considera la calidad del descenso y la preservación de la función muscular.

La evaluación de la composición corporal agrupó información de las dosis de 2,4 y 7,2 mg, por lo que ese porcentaje no debe interpretarse como un resultado exclusivo de la nueva dosis. También refuerza la importancia de acompañar el tratamiento con una alimentación adecuada, actividad física y estrategias destinadas a conservar la masa muscular.

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“El abordaje de la obesidad requiere una estrategia individualizada, porque no todas las personas parten de la misma situación ni responden de igual manera”, explicó Natalia Pugnaloni, directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo Nordisk. Según señaló, disponer de diferentes alternativas permite ajustar la terapia en función de la evolución y las metas clínicas de cada paciente.

Cuáles son los posibles efectos adversos

El perfil de seguridad observado con la dosis de 7,2 mg fue consistente con el ya conocido para la semaglutida y no se identificaron señales inesperadas en el ensayo. Los efectos adversos más frecuentes de los agonistas GLP-1 suelen ser gastrointestinales e incluyen náuseas, vómitos, diarrea, constipación y malestar abdominal, aunque su intensidad y duración pueden variar.

La titulación progresiva y el seguimiento profesional son fundamentales para evaluar la tolerancia, controlar posibles reacciones adversas y determinar si corresponde mantener, modificar o suspender el tratamiento. La semaglutida posee además contraindicaciones y advertencias específicas, por lo que no debe utilizarse por recomendación informal, adquirirse sin control sanitario ni compartirse con otras personas.

De acuerdo con la información para prescribir aprobada, Wegovy está indicado para el control del peso en adultos con obesidad o con sobrepeso acompañado por al menos una comorbilidad relacionada con el peso. También cuenta con indicación para adolescentes desde los 12 años con obesidad y un peso corporal superior a 60 kilos, aunque la nueva dosis de 7,2 mg fue autorizada para adultos.

LV/ff