Alerta primavera: La verdad detrás del escándalo de los protectores solares y el futuro del FPS

Australia es famosa por sus playas y su sol radiante, pero también ostenta una de las tasas de cáncer de piel más altas del mundo. Con un índice de radiación ultravioleta (UV) que supera el nivel 11 en verano —considerado extremo—, la población ha crecido aplicando el protector solar religiosamente. Sin embargo, la confianza colectiva sufrió un duro golpe hace un año, tras el estallido del escándalo conocido como "Sunscreengate".

Un informe independiente elaborado por la organización de consumidores CHOICE analizó 20 protectores solares del mercado y reveló una cifra alarmante: 16 de los 20 productos no cumplían con el Factor de Protección Solar (FPS) anunciado en su etiqueta. Las desviaciones resultaron abismales; en el caso más severo, un protector brindaba apenas un décimo de la protección prometida. Para mayor consternación del público, varias de las marcas reprobadas contaban con el respaldo del Australian Cancer Council, la institución benéfica más influyente del país en la prevención del cáncer de piel

“Tengo plena confianza en los resultados de CHOICE. El laboratorio que probó los protectores solares tiene mucha experiencia”, afirma el biólogo molécular John Stanton a la revista The Scientist.

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La reacción no se hizo esperar: se desencadenó una retirada masiva de productos del mercado y se frenó la producción de más de una veintena de marcas que compartían la misma fórmula base a partir de óxido de zinc.

¿Por qué es tan difícil hacer y probar un protector solar?

Frente a la polémica, la química Michelle Wong, creadora de Lab Muffin Beauty Science, resume el problema de raíz: “Fabricar un protector solar es difícil, pero probarlo es realmente muy difícil.”

Para comprender la controversia, la investigación realizada por The Scientist explicó en detalle cómo operan los ingredientes activos de los protectores solares:

Filtros orgánicos (o "químicos" ): Están formados por moléculas a base de carbono con enlaces conjugados alternados.. “Tienen muchos carbonos unidos, anillos aromáticos y conjugación”, detalla Wong. Esta estructura permite que los electrones se desplacen deslocalizando la energía y transformen los rayos UV en calor inofensivo.

): Están formados por moléculas a base de carbono con enlaces conjugados alternados.. “Tienen muchos carbonos unidos, anillos aromáticos y conjugación”, detalla Wong. Esta estructura permite que los electrones se desplacen deslocalizando la energía y transformen los rayos UV en calor inofensivo. Filtros inorgánicos (o "minerales"): Compuestos por partículas de dióxido de titanio u óxido de zinc, también absorben la radiación UV para convertirla en calor y la reflejan o dispersan en parte.

Las formulaciones minerales con óxido de zinc sufrieron los peores reveses en las pruebas independientes. “Las partículas de zinc son mucho más densas que los otros ingredientes, que suelen ser aceites y un poco de agua, por lo que tienden a hundirse y separarse mucho más que los componentes químicos”, explica la especialista Wong. Por ello, añade la experta, “en casi todas las pruebas de terceros, las fórmulas con óxido de zinc casi siempre obtienen peores resultados porque son mucho más difíciles de formular.”

A las dificultades químicas se suma la propia fisiología humana. La piel no es una superficie lisa, sino un terreno irregular en constante movimiento. “Cuando el protector se seca, el agua se evapora, los ingredientes se absorben y se mezclan con las capas superiores de la piel, y es recién ahí cuando se forma la película protectora”, advierte Wong.

Ensayos dermatológicos bajo la lupa

¿Cómo se determina el número de Factor de Protección Solar (FPS) que se observan en los envases? El método estándar de prueba in vivo (norma ISO 24444) aplica el producto sobre la espalda de voluntarios de piel clara y los expone a un simulador solar.

El dermatológico clínico Henry Lim (ex presidente de la Academia Estadounidense de Dermatología) y la científica Michelle Wong cuestionan las grietas de este protocolo por dos razones. Por un lado, Lim advierte que en el ensayo “se aplican dos miligramos por centímetro cuadrado en la piel, y esa cantidad es definitivamente mayor de la que usaría una persona promedio en una situación real”. Por otro lado, la prueba mide cuánto tarda la piel protegida en ponerse rosada respecto a la descubierta: una medición que depende del ojo con el que se mira.

“Las limitaciones que llevaron al escándalo en Australia se deben a que es una prueba muy subjetiva”, sostiene el Dr. Lim. “La realizan personas capacitadas, pero un ser humano entrenado todavía tiene que evaluar el enrojecimiento inducido por el simulador, por lo que hay bastante subjetividad.”

“La tentación para los desarrolladores de protectores solares siempre está ahí: '¿Quién me da el resultado más alto y qué tan rápido puedo obtenerlo?'”, enfatiza Stanton,

Esto quedó en evidencia tras las irregularidades detectadas en laboratorios externos, como Princeton Consumer Research.

Aunque se promueven ensayos in vitro (como la norma ISO 23675) realizados sobre placas de plástico mediante espectrofotometría, el Dr. Lim remarca sus límites: “No hay duda de que el método in vitro es muy objetivo... pero no tiene en cuenta la respuesta biológica de la piel humana”

El fin de las cifras: ¿Hacia un etiquetado sin números de FPS?

Para atajar la desconfianza, la Autoridad de Productos Terapéuticos de Australia (TGA, por su sigla en inglés) sugirió una medida drástica: eliminar los números de FPS de los envases y sustituirlos por cuatro categorías generales: protección baja, media, alta y muy alta.

La propuesta cuenta con el beneplácito de la ad comunidcientífica. Michelle Wong aplaude la iniciativa: “Honestamente, mirando hacia atrás, tener números de FPS específicos fue un error porque ofrece demasiada falsa precisión”

Por su parte, el Dr. Lim coincide: “En principio, es probable que sea más fácil para el consumidor entender qué tipo de protector solar está comprando” con el nuevo etiquetado propuesto.

Cáncer de piel: ¿Cómo se produce y cómo prevenirlo?

¿Hay que seguir usando protector solar?

La respuesta médica es un sí contundente. Los ensayos clínicos respaldan que incluso los factores moderados salvan vidas. Michelle Wong cita evidencia histórica reveladora: “Un protector solar con FPS 16 de la década de 1990 logró reducciones masivas en la incidencia de cáncer de piel y melanoma; casi la redujo a la mitad”

No obstante, el Dr. Henry Lim recuerda que el frasco de crema no hace milagros por sí solo: “Quiero enfatizar que la fotoprotección no es sólo el protector solar. Se trata más bien de buscar la sombra al aire libre, usar ropa protectora adecuada, sombreros, protector solar en las zonas expuestas y, por supuesto, anteojos de sol”, concluyó el dermatólogo.