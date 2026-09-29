María Belén Ludueña presenta "Alumbrando Futuro", un proyecto para acompañar a madres con bebés internados

Con Vito en brazos, María Belén Ludueña presentó este martes “Alumbrando Futuro” acompañada por su esposo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. La iniciativa busca acompañar a madres que atraviesan la internación de sus bebés y pasan días o semanas en residencias maternales de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

A partir del trabajo con estas mujeres, PERFIL preguntó qué inquietudes encontró en estas mujeres con las que estuvo trabajando y si esto la moviliza con la llegada de Vito. Ludueña respondió que “el haber estado embarazada la acercó a estas problemáticas y que ella vio que muchas madres tenían tiempo libre y tiempo ocioso. Ya hay 150 mamás y son 150 historias que hoy están aquí. El beneficio social también genera impacto”.

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En ese sentido, agregó: “Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, se puede ser mamá. Lo mejor siempre viene. Poder transmitirle todos los valores a mi hijo. Las mujeres podemos todo. Si alguna vez se sienten solas, se pueden acercar a Alumbrando Futuro”.

La iniciativa surgió del contacto con mujeres cuyos bebés permanecen internados y que deben quedarse durante períodos prolongados cerca de los hospitales. El proyecto busca acompañarlas durante ese tiempo y generar espacios y herramientas para hacer más llevadera una situación que suele implicar también estar lejos de sus hogares.

Actualmente, Alumbrando Futuro reúne a 150 madres y 150 historias. Durante el encuentro, Ludueña compartió parte de ese recorrido y destacó el vínculo construido con las mujeres que participan del proyecto.

María Belén Ludueña y su lado solidario: Alumbrando Futuro, el proyecto que enseña oficios y brinda contención psicológica a madres

El proyecto que Ludueña comenzó hace seis meses

Desde hace seis meses, Alumbrando Futuro funciona como un proyecto social destinado a acompañar a madres en situación de vulnerabilidad mediante capacitación en oficios, herramientas para generar ingresos y contención psicológica. La iniciativa comenzó en el Hospital Elizalde, el Hospital Fernández y la Maternidad Sardá, y apunta a extenderse progresivamente a las 12 maternidades de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo había contado Ludueña en abril de este año, en una entrevista con Emprendi2, emitida por Canal Net TV.

Durante esa entrevista, la periodista explicó que el proyecto también buscaba ayudar a las mujeres a desarrollar emprendimientos propios y generar oportunidades para comercializar sus productos. “Busco ayudar a madres en situación de vulnerabilidad y ya estoy con una ONG dando oficios, contención psicológica, monetizar redes sociales”, había señalado.

En aquella oportunidad, también planteó la necesidad de generar vínculos con mujeres empresarias para darle sustentabilidad al proyecto y ampliar su alcance. “Quiero dejar un legado y ya me reuní con mujeres empresarias para que también se sustente el proyecto y se pueda crecer. Quiero que llegue a las 12 maternidades de la Ciudad”, había expresado.