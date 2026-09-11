Violeta Gorodischer en RDEsc: “Lo que tenía que ver con el nacer y el morir pedía otro tipo de registro”

La escritora y periodista Violeta Gorodischer habló sobre el cruce entre periodismo y literatura y explicó cómo su investigación sobre las maternidades en Argentina terminó influyendo directamente en su producción de ficción. El contacto prolongado con testimonios, experiencias y discursos sociales vinculados con el tema abrió nuevas posibilidades para su escritura.

En diálogo con Osvaldo Quiroga, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Gorodischer recordó el proceso de su libro anterior, una obra de no ficción en la que combinó investigación periodística, crónica y testimonios.

La maternidad convertida en objeto de investigación

La autora explicó que aquella obra estaba narrada en primera persona, aunque aclaró que no buscaba inscribirse necesariamente dentro de la llamada literatura del yo. “Es una narración en primera persona, no es autocomiserativa en absoluto. Y recoge muchos testimonios”, señaló.

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Para Gorodischer, uno de los aspectos más atractivos del proyecto fue poder aplicar herramientas del periodismo sobre una temática frecuentemente atravesada por lugares comunes y mandatos sociales. “Me gustaba agarrar una temática que es bastante vapuleada, como puede ser la maternidad, y volverla un objeto de estudio prácticamente”, explicó.

La investigación se extendió durante casi tres años y la llevó a trabajar con una gran cantidad de testimonios y discursos vinculados con las distintas formas de experimentar y representar la maternidad.

El contacto prolongado que modificó su escritura

Gorodischer contó que esa convivencia permanente con el material terminó modificando su propia manera de pensar el tema. Aquello que inicialmente aparecía como objeto de investigación comenzó a instalarse también dentro de su imaginario literario.

“El contacto con estos discursos durante casi tres años fue haciendo que lo naturalizara. Y por eso lo terminé llevando a una ficción”, relató.

El pasaje no fue inmediato. La escritora explicó que determinados temas surgidos durante la investigación parecían exigir un lenguaje distinto al del periodismo y la no ficción.

Del registro periodístico a lo fantástico

Entre esos temas, Gorodischer mencionó las conexiones entre el nacimiento y la muerte, así como la creciente medicalización de ambos procesos.

“Todo esto que tenía que ver con ciertas conexiones entre el nacer y el morir, con la medicalización de la vida y de la muerte, etcétera, para mí pedía otro tipo de registro que tenía que ver con el fantástico”, sostuvo.

La elección de ese género también estuvo relacionada con la necesidad de evitar tratamientos demasiado previsibles o sentimentales. “Para no caer en lugares comunes, para no caer en golpes bajos, para que no fuera como algo demasiado oscuro o inabordable para el común de la gente”, explicó.

La transformación artística del material

Para Gorodischer, la ficción le permitió trabajar de otra manera con aquello que había descubierto durante la investigación. El material testimonial dejaba de funcionar únicamente como información y comenzaba a transformarse mediante procedimientos propios de la literatura.

La autora sintetizó ese pasaje con una definición sobre su proceso creativo: “Esto tiene que ser como sublimado artísticamente”.