En RDI analizaron el cuadro robado por los nazis que apareció décadas después en una casa de Mar del Plata

Una investigación periodística en Países Bajos permitió reconstruir el recorrido de una obra de arte saqueada durante la Segunda Guerra Mundial que terminó en Mar del Plata. El cuadro, identificado como Retrato de una dama, había pertenecido a un galerista judío neerlandés perseguido por los nazis y fue localizado décadas después en una propiedad de Parque Luro.

En Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Paula Bistagnino relató cómo el hallazgo surgió a partir de un aviso inmobiliario y permitió vincular la pintura con la familia de un nazi que llegó a Mar del Plata en 1944. El caso derivó en una investigación judicial y en la restitución de la obra a las herederas del galerista asesinado durante el Holocausto.

El hallazgo de una obra saqueada por los nazis

La historia comenzó con una investigación periodística en Países Bajos sobre el destino del botín saqueado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entre las víctimas estaba un galerista judío neerlandés al que le habrían robado unas 500 obras de arte.

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“Estamos hablando de una de las víctimas del Holocausto, que era un galerista neerlandés de Países Bajos, al que se considera que le robaron cerca de 500 obras de arte”, explicó Paula Bistagnino.

El hallazgo se produjo de una manera inesperada: un diario neerlandés encontró la imagen de un cuadro en un aviso inmobiliario de una imponente casa ubicada en Parque Luro. Se trataba de Retrato de una dama, una obra cuya procedencia comenzó a ser investigada hasta confirmar su relación con el galerista perseguido por los nazis.

“Encontró en un aviso inmobiliario un cuadro de una casa de Parque Luro de Mar del Plata, una casa muy señorial”, relató la periodista.

La investigación permitió establecer que la pintura estaba en poder de la hija de Friedrich Katjen, un nazi que llegó a Mar del Plata en 1944, después de escapar de Europa. Según Paula Bistagnino, vivió durante años en la Argentina utilizando su propio nombre: “Se descubre que este cuadro estaba en la casa de la hija de un nazi, efectivamente Federico Friedrich Katjen”.

El botín nazi llegó a Mar del Plata

El caso derivó en una investigación judicial. Luego de que se denunciara públicamente la presencia de la obra, la familia habría intentado ocultarla y posteriormente fue localizada durante distintos allanamientos. “Cuando esto se denuncia de parte del diario neerlandés, lo esconden, hasta que después de varios allanamientos lo encuentran”, contó Paula Bistagnino.

La disputa llegó a los tribunales, donde los poseedores de la obra sostuvieron que el reclamo había prescripto. Finalmente, se resolvió la restitución del cuadro a las herederas del galerista asesinado durante el Holocausto. “La restitución del cuadro a las herederas de este cuadro, que son la nuera de este hombre asesinado en el Holocausto, un coleccionista, como decía antes, judío neerlandés”, explicó la periodista.

La investigación, sin embargo, no terminó con la recuperación de Retrato de una dama. Según Paula Bistagnino, ahora se busca determinar el origen de otras pinturas que habrían estado en la misma propiedad. “Este es un proceso mucho más largo, de hecho, se están buscando más pinturas, o se está tratando de investigar sobre más pinturas que se encontraron en la casa de esta familia”, concluyó.