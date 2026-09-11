Jorge Consiglio en RDEsc: “El anarquismo capitalista también roba diccionarios”

El escritor Jorge Consiglio habló sobre su reciente trabajo literario y explicó cómo el anarquismo, la apropiación del lenguaje y el atentado contra Ramón Falcón se transformaron en algunos de los ejes de una obra que busca correrse de los géneros tradicionales. El proyecto combina escritura, dibujos, entrevistas y episodios breves en una propuesta que el autor define como un “documental anarquista”.

En diálogo con Osvaldo Quiroga, en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Consiglio contó que el punto de partida estuvo relacionado con una reflexión sobre el presente y sobre la forma en que determinadas palabras cambian de significado con el paso del tiempo.

La disputa por el significado de “libertario”

Consiglio sostuvo que “el anarquismo capitalista también roba diccionarios” y puso como ejemplo el uso contemporáneo del término “libertario”. Según explicó, la palabra estaba vinculada a comienzos del siglo XX con otros actores políticos y con una tradición diferente. “El término libertario es un término que a comienzos del siglo XX lo utilizaba otra gente, con otra instancia solidaria y con otro tramado”, señaló.

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A partir de esa reflexión, el escritor y su equipo buscaron un acontecimiento histórico que pudiera funcionar como núcleo narrativo. La elección recayó sobre el atentado de Simón Radowitzky contra Ramón Falcón en 1909.

Radowitzky y Falcón como centro de la obra

Consiglio explicó que el episodio fue elegido por su potencia simbólica y por las posibilidades que ofrecía desde la escritura y el dibujo.

“Lo más simbólico, lo más pesado, lo más narrativo, desde el punto de vista de lo escritural y desde dibujos, tenía que ver con el gran atentado que hizo Radowitzky contra Ramón Falcón en el 1909”, relató.

A partir de allí comenzaron a desarrollar diferentes líneas narrativas. Lo que inicialmente estaba pensado sobre dos ejes terminó incorporando nuevos recursos hasta conformar una obra difícil de ubicar dentro de una única categoría.

Entrevistas y episodios para correrse del género

Entre esos recursos aparecen las entrevistas y una serie de pequeñas piezas que Consiglio definió como “pastillas”, pensadas como episodios breves dentro del conjunto.

“También hicimos entrevistas y las entrevistas es otra de las líneas narrativas. Hicimos unas pastillas que son como pequeños episodios, que es la cuarta línea narrativa que complejiza esta especie de novela gráfica un tanto corrida de género”, explicó.

El proyecto combina de esta manera literatura, ilustración, testimonios y fragmentos narrativos, con una estructura que busca romper los límites tradicionales entre distintos formatos.

La experimentación como método de escritura

Consiglio también habló sobre otro trabajo compuesto por nueve relatos y explicó que utiliza esos textos como un espacio para probar nuevos procedimientos y tramas entre una novela y otra.

“Por una cuestión de ansiedad voy probando procedimientos, por una parte, y probando también tramas para ver si realmente me siento cómodo y ahí van surgiendo estos textos”, contó.

El escritor vinculó ese método con su experiencia en el suplemento Verano/12 de Página/12, donde durante años se publicaban cuentos durante los meses de verano.

“Eso lo que te ponía, no sé si a mí me servía muchísimo, es una fecha límite para terminar un relato”, recordó. Según explicó, la cercanía de la entrega funcionaba como un mecanismo concreto para convertir una idea en un texto terminado: “Vos ibas craneando el relato a lo largo de octubre, noviembre, sabías que te venía el texto y esa fecha final hacía que uno lo terminara”.