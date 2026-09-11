Mónica Cabrera en RDEsc: “La única forma de enfrentarlo y de hablar de esto es a través del humor”

La dramaturga y actriz Mónica Cabrera habló sobre el momento que atraviesa el país, el impacto de la crisis sobre la cultura y la manera en que ese contexto aparece en su producción artística. En diálogo con Osvaldo Quiroga, describió las dificultades que observa en el teatro y explicó cómo esas preocupaciones atraviesan su última obra, Mundo Roto.

“Una de las cosas es, bueno, destruir la cultura, que desaparezca el país, que desaparezca el empleo y fundamentalmente que no haya más personas viviendo acá”, sostuvo Cabrera en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al expresar su mirada crítica sobre la situación actual.

Las dificultades que atraviesa el teatro

Cabrera remarcó que su actividad profesional está directamente vinculada con la posibilidad de vivir, producir y trabajar en el país. “Yo vivo de estar en un país”, afirmó. La dramaturga describió el escenario que atraviesa el sector cultural como especialmente complejo. “Es muy difícil el teatro, es muy difícil todo, o sea, es sintético lo que vivo en la destrucción”, señaló.

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Además de escribir y actuar, Cabrera da clases y participa de diferentes iniciativas teatrales. Entre ellas destacó su experiencia en Teatro por la Identidad, donde encontró un espacio de encuentro colectivo en medio de un contexto que describió como adverso.

Teatro por la Identidad como espacio de encuentro

La actriz recordó especialmente aquellas funciones en las que un nieto restituido compartía su historia con el público. Para Cabrera, esos momentos trascendían la representación teatral y se convertían en experiencias comunitarias.

“Era como una fiesta, una fiesta, esto que te decía, la necesidad de la gente de estar en un lugar y cantar y pararse, ponerse a bailar y festejar”, relató.

La dramaturga interpretó esos encuentros como parte de una disputa cultural y social más amplia. “Es una guerra esto, es una guerra muy larga, que no hay armas, pero es una guerra”, afirmó.

“Mundo Roto” y una escritura marcada por la crisis

Consultada sobre la presencia del contexto actual en su literatura, Cabrera se refirió a Mundo Roto, su obra estrenada recientemente.

“La última obra que escribí es Mundo Roto, que la estrenamos y hablaba de eso, del final de las cosas, del final de las emociones, del final de los recuerdos, de lo que está roto”, explicó.

La pieza también se pregunta por el momento exacto en el que comienzan determinadas fracturas. Cabrera puso especial atención en la experiencia de las mujeres y en su desplazamiento de distintos espacios.

“Cuándo se empezó a romper, en qué momentos, dónde empieza la rajadura, en el lugar de lo femenino, cuándo empieza la rajadura, cómo nos van corriendo siempre del mapa”, planteó.

El humor frente a la derrota

Cabrera definió su producción reciente como profundamente atravesada por el presente. “Es una escritura desesperada y es una escritura de final, de crisis, de derrota”, describió.

Sin embargo, sostuvo que el humor continúa siendo una herramienta fundamental para abordar aquello que resulta más difícil de expresar. “Al mismo tiempo la única forma de enfrentarlo y de hablar, de poder hablar de esto, es a través del humor”, afirmó.

Para la dramaturga, esa herramienta no funciona solamente como una vía de escape. “El humor es un arma aguda, un arma cortante, que es muy difícil defenderse”, sostuvo.