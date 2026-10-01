RDC: Vladimir Putin volvió a amenazar a Europa y advirtió que el conflicto con Ucrania está lejos de resolverse

Las nuevas advertencias de Vladimir Putin sobre una posible escalada con Europa volvieron a elevar la tensión entre Rusia, Ucrania y Occidente. En este contexto, en otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, Marcelo Molina y Juan Luis Francia analizaron las declaraciones del presidente ruso, los ataques en Ucrania y las distintas posiciones que existen en Europa frente al conflicto.

Molina explicó que Putin realizó un extenso discurso en Moscú y destacó sus advertencias sobre el riesgo de una escalada. Según señaló, el mandatario ruso afirmó que “los arsenales de las principales potencias mundiales pueden destruir toda forma de vida” y planteó: “¿Podemos estar seguros de que esas armas nunca se usarán? Pues claro que no”.

Nueva amenaza de Putin contra Europa

Además, remarcó que Putin volvió a advertir sobre un eventual ataque a territorio ruso. “También volvió a amenazar a Europa diciendo que la escalada no es unilateral y el punto de no retorno puede llegar de forma inesperada”, explicó Molina.

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En relación con Ucrania, agregó: “Sobre Ucrania dijo que, independientemente del panorama general, lamentablemente es muy probable que los conflictos sigan”. También señaló que Putin sostuvo que Rusia no había iniciado la guerra.

Molina describió el escenario como preocupante y destacó que las declaraciones del mandatario ruso adquieren especial relevancia por su carácter público: “Realmente bastante claro y refuerza lo que ayer había parecido, no digo tímidamente, pero sí a través de una carta, hoy tiene voz y presencia y cara porque lo dijo él”.

Por otro lado, el periodista Juan Luis Francia explicó que las declaraciones de Putin son seguidas con atención por políticos, especialistas y analistas militares. “Sobre este tema, me lo metí en Francia, hace rato que se viene hablando en el plató de televisión y especulaciones sobre el tema, análisis, militares, especialistas, incluso políticos”, afirmó en +Perfil.

Los ataques ucranianos podrían repercutir de forma negativa sobre Europa

Francia destacó las advertencias realizadas previamente por Jean-Luc Mélenchon sobre los ataques ucranianos contra territorio ruso. Según explicó, el dirigente francés sostiene que “eso es peligroso, muy peligroso para Europa, porque, dice, puede haber una respuesta en algún momento”.

Los analistas franceses, según Francia, consideran que una eventual respuesta rusa podría producirse mediante acciones de guerra híbrida. “Ellos piensan que no es una guerra convencional, que no es que van a atacar con misiles”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Se puede recrudecer la guerra híbrida con sabotajes, con drones aquí y allá, con ese tipo de acciones, digamos, de ciberataques y otro tipo de acciones”.