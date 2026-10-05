Milei volvió a atacar a periodistas: llamó “Mierdanecio” a Novaresio y “versión de mierda de Lucas Adams” a Pagni

El presidente Javier Milei volvió a cargar este lunes contra periodistas y analistas a través de sus redes sociales. En una serie de publicaciones vinculadas con el resultado de las elecciones en Brasil y el respaldo recibido desde Estados Unidos, apuntó contra Luis Novaresio y Carlos Pagni, a quienes dedicó distintos insultos y descalificaciones.

Uno de los primeros mensajes estuvo dirigido a Novaresio, a quien Milei se refirió como “Mierdanecio”. El Presidente reaccionó a una publicación relacionada con las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien volvió a respaldar al Gobierno argentino y dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a brindar asistencia financiera a la Argentina.

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En ese contexto, Milei escribió: “No le muestren esto a MIERDANECIO”, en referencia a Novaresio, y compartió el contenido sobre las declaraciones del funcionario estadounidense.

Bessent había sostenido que la estabilización de la Argentina produjo, a su juicio, un cambio de alcance regional y afirmó que se trató de un proceso “generacional o quizá sin precedentes”. Además, ante una consulta sobre si Estados Unidos podría volver a intervenir financieramente en la Argentina, respondió: “¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”.

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El ataque contra Carlos Pagni

Milei también apuntó contra Carlos Pagni en otra publicación. Al referirse al periodista de La Nación, escribió: “De la versión de mierda de Lucas Adams no se puede esperar otra cosa”, y agregó una referencia al director del diario, Fernán Saguier, al que también dedicó una descalificación.

El mensaje estuvo relacionado con una publicación en la que se cuestionaba una eventual interpretación de Pagni sobre el resultado electoral de Brasil y su impacto sobre la relación entre Milei, Donald Trump y el nuevo escenario político regional.

En otro de sus posteos, el Presidente volvió a utilizar expresiones como “mierdas humanas” y “mentirosos” para referirse a periodistas y analistas. En esa publicación cuestionó a quienes, según su interpretación, habían sostenido antes de la elección brasileña que Luiz Inácio Lula da Silva podía imponerse en primera vuelta.

La elección de Brasil y el respaldo a Milei

Los ataques se produjeron un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en la que Flávio Bolsonaro superó a Lula y avanzó al balotaje del 25 de octubre. El resultado tuvo una rápida repercusión en la política argentina y fue celebrado por Milei, que había expresado públicamente su respaldo al candidato brasileño.

El resultado también fue acompañado por una nueva señal de respaldo de Washington. Bessent defendió la asistencia financiera otorgada a la Argentina durante la crisis cambiaria de 2025 y sostuvo que la estabilización del país tuvo efectos sobre el mapa político regional.

Sobre ese escenario se montó buena parte de los mensajes publicados por Milei durante la jornada. El Presidente vinculó el resultado brasileño con las posiciones que habían sostenido periodistas y analistas antes de la elección y volvió a cuestionar a quienes considera críticos de su administración.

La secuencia se inscribe en una práctica habitual de Milei desde su llegada a la Casa Rosada: utilizar sus redes sociales para confrontar públicamente con periodistas, medios y dirigentes opositores. En esta oportunidad, Novaresio y Pagni quedaron en el centro de sus nuevos cuestionamientos, en una jornada en la que el Presidente también buscó capitalizar políticamente el resultado electoral de Brasil y el renovado respaldo de Estados Unidos.

Los ataques recientes contra la prensa

Los nuevos cuestionamientos a Novaresio y Pagni se suman a una escalada de ataques contra periodistas y medios que Milei profundizó durante los últimos días. Uno de los episodios más resonantes ocurrió el 30 de septiembre, cuando el Presidente apuntó contra Maru Duffard luego de una entrevista que la periodista le realizó a Máximo Kirchner.

En esa oportunidad, Milei la calificó de “basura corrupta”, “zurda inmunda de doble moral” y “chorra”, entre otros agravios. Según relevamientos de su actividad en redes, durante esa jornada el mandatario publicó o compartió más de 50 mensajes contra periodistas, buena parte de ellos dirigidos contra Duffard.

La ofensiva continuó durante su participación en el Coloquio de IDEA, donde cuestionó a periodistas de LA NACION y luego apuntó contra Jésica Bossi, a quien calificó de “tremenda ignorante” y acusó de ser una “zaffaronista defensora de chorros y asesinos”.

Durante el fin de semana, además, Milei volvió a concentrar sus críticas sobre LA NACION. El domingo 4 de octubre compartió publicaciones contra el director del diario, Fernán Saguier, y contra los columnistas Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni y Jorge Liotti. En uno de los mensajes, calificó a los periodistas vinculados al medio como “esbirros de la mierda humana de Fernán Saguier”.

La sucesión de episodios generó además pronunciamientos institucionales. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó preocupación por la nueva ola de insultos y defendió el rol de la prensa, mientras que la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires advirtió sobre un posible escenario de hostigamiento y riesgo de autocensura.

Así, los ataques de este lunes contra Novaresio y Pagni se producen después de varios días en los que el Presidente convirtió nuevamente a periodistas, columnistas y autoridades de medios en uno de los principales blancos de sus publicaciones en redes sociales.