Bugliotti apuntó contra Avilés por la obra frenada en Carlos Paz: "Es un papelón, paralizaron un contenedor"

El empresario Euclides “Tati” Bugliotti aseguró que el Grupo Dinosaurio no inició ninguna obra en el terreno ubicado dentro del Área Protegida 1 y sostuvo que el Municipio “paralizó un contenedor”. Además, anticipó un proyecto para instalar un parque fotovoltaico, una terminal y un parque autóctono, pero cuestionó las dificultades para avanzar por la falta de diálogo con el intendente Esteban Avilés.

La polémica por los trabajos detectados de Villa Carlos Paz sumó este lunes la versión del empresario, quien volvió a cuestionar al intendente Esteban Avilés. Este fin de semana, el Municipio constató trabajos de excavación y desmonte en una parcela ubicada sobre la colectora sur de la Autopista Carlos Paz, a la altura del kilómetro 2,5, y había dispuesto la inmediata paralización de las tareas.

Durante la inspección también se detectó un contenedor con la inscripción “Grupo Dinosaurio”. Bugliotti negó que se trate de una obra y explicó que el contenedor fue colocado como una forma de fijar domicilio para el Grupo Dinosaurio en Carlos Paz.

Según su relato, la empresa adquirió el terreno sabiendo que se encontraba en una zona restringida y que todavía no había comenzado ningún proyecto constructivo. “Yo presentaré el proyecto mañana o pasado, eso es otra mentira, como acostumbran ellos”, afirmó el empresario en los mircrófonos de Punto a Punto radio en referencia a las versiones sobre una obra en marcha.

Sobre el contenedor, explicó que fue instalado en un sector vinculado a una futura rotonda en donde la misma provincia a través de Caminos de Las Sierras está proyectando un obra vial y que, según su interpretación, el lugar donde se encuentra ni siquiera pertenece al terreno adquirido por el Grupo Dinosaurio.

“Yo puse un contenedor ahí para decir: este es el domicilio del Grupo Dinosaurio de Carlos Paz, que es el dueño de la tierra, y para que fijara un domicilio en Carlos Paz”, sostuvo.

“Paralizaron un contenedor”

Uno de los principales cuestionamientos de Bugliotti estuvo dirigido a la actuación del Municipio. El empresario consideró que la intervención oficial fue desproporcionada y sostuvo que no existió una obra sobre el terreno protegido.

“Me parece que un papelón de la Municipalidad fue a paralizar un contenedor nomás”, lanzó. También rechazó que haya existido un desmonte de magnitud en el sector. Según explicó, solamente se retiró una pequeña cantidad de tierra para poder colocar el contenedor.

“¿Sabe cuánto hemos sacado nosotros de tierra ahí? 300 metros hemos sacado para poner el contenedor. El contenedor tiene 2,50 por 12 metros”, afirmó. Bugliotti también cuestionó la información difundida sobre la ubicación de los trabajos y aseguró que el sector donde se encontraba el contenedor corresponde a terrenos de la RAC y no a la parcela del Grupo Dinosaurio.

“Yo lo compré sabiendo que era de reserva”, reconoció.

El proyecto que Bugliotti quiere hacer

Más allá de la controversia puntual, Bugliotti aseguró que tiene previsto avanzar con un proyecto que, según su visión, podría aportar infraestructura y nuevos espacios para Villa Carlos Paz.

El empresario mencionó tres iniciativas: un parque fotovoltaico, una terminal y un parque autóctono. “Yo lo que quiero hacer es justamente un bien para Carlos Paz, porque quiero hacer un fotovoltaico, hacer la terminal, que Carlos Paz necesita esa terminal”, explicó.

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Sobre el parque autóctono, sostuvo que sería un espacio destinado al turismo y al uso recreativo, con senderos y sectores para estacionamiento. “Carlos Paz lo que más necesita es un parque autóctono, donde la gente vaya a caminar, a pasear”, planteó.

Bugliotti insistió en que el parque fotovoltaico tampoco puede instalarse en cualquier lugar. Según explicó, necesita contar con condiciones técnicas y autorización de los organismos correspondientes para poder conectar la energía generada.

El cruce con Avilés: “Si no me atiende, ¿qué voy a hacer?”

La relación con el intendente Esteban Avilés apareció como uno de los puntos más fuertes de la entrevista. Consultado sobre la posibilidad de acercarse al jefe municipal para destrabar la situación, Bugliotti fue contundente: “¿Avilés? Si no me atiende, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va ir usted a golpear la puerta si saben que no le atienden?”, respondió.

El empresario aseguró que hasta el momento nadie del Municipio se comunicó directamente con él. “No, nadie, nada más que los medios. Nadie se ha comunicado”, afirmó.

Bugliotti cuestionó además lo que considera una política municipal hostil hacia los desarrollistas y los inversores. “Carlos Paz tiene esa costumbre, que no atiende el teléfono y aparte desprecia a los desarrollistas. Totalmente equivocado, bajo mi pensamiento”, señaló. Y agregó: “Yo no he construido nada, ni he tocado la tierra, nada, ni he entrado nunca al campo. No he entrado jamás”.

“Carlos Paz necesita un master plan”

La disputa por el terreno terminó llevando a Bugliotti a plantear una discusión más amplia sobre el desarrollo urbano de Villa Carlos Paz. El empresario consideró que la ciudad necesita una planificación integral y cuestionó que las decisiones sobre el crecimiento urbano queden atravesadas por disputas políticas.

“No puede un puntero de barrio ser un desarrollista, imposible. Hay que buscar gente especializada en el tema, hay que buscar hacer un master plan para Carlos Paz”, afirmó.

Entrevista en Radio Punto a Punto (90.7 fm) Juan Bernaus - Julieta Fantini