Reabrió el Riu Touareg en Cabo Verde, un hotel para familias totalmente renovado

Finalizada la Copa del Mundo 2026, la participación del seleccionado de Cabo Verde dejó algo más que resultados deportivos: las plataformas de reservas y viajes comenzaron a descubrir que el interés de potenciales turistas argentinos crecía considerablemente, en algunos casos con más del 200% de consultas.

Para la cadena hotelera RIU, por caso, para la que uno de sus principales mercados de clientes es precisamente el argentino, ese interés coincidió con la renovación de uno de sus buques insignia en Cabo Verde: el Riu Touareg.

El proyecto de renovación fue tan profundo y ambicioso que la cadena presenta un hotel completamente nuevo: diseño, redistribución de muchos servicios y nuevas experiencias gastronómicas.

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El hotel se enfoca ahora en las familias con nuevos espacios como la heladería Candy, el restaurante American Country o el club infantil completamente renovado

Ubicado en un enclave paradisíaco al sur de la isla de Boa Vista, Cabo Verde, el emblemático complejo de 5 estrellas y All Inclusive 24h —que abrió sus puertas en 2011 consolidándose como el cuarto hotel de la cadena en el archipiélago y el segundo en Boa Vista— reabrió completamente transformado.

Todas las habitaciones del complejo, un total de 1.181, han sido sometidas a un rediseño completo que incluye nuevos acabados, mobiliario contemporáneo, sistemas de climatización de última generación, baños completamente renovados, puertas de acceso nuevas, así como la carpintería exterior.

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Completa experiencia familiar

Una de las principales novedades es que, hasta la fecha, el Riu Touareg contaba con áreas segmentadas entre familias y solo adultos. Ahora, toda la oferta del hotel está enfocada a una completa experiencia familiar con todo incluido y como única excepción se mantiene la piscina tranquila, exclusiva para mayores de 18 años.

La gastronomía experimenta un salto significativo con la ampliación, reorganización y modernización de sus espacios de restauración y bares. El restaurante principal "Morabeza", que cuenta con una amplia terraza, ha aumentado su superficie interior climatizada para mejorar la experiencia de los huéspedes.

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En cuanto a la propuesta de restaurantes temáticos, el asiático "Kabuki" cambia de ubicación para disponer de mayor capacidad, al igual que el restaurante "Kulinarium" también amplía sus instalaciones. La oferta de cenas se completa con el reconocido restaurante italiano "Da Marcello" y la transformación del antiguo Snack Restaurant en un moderno restaurante steakhouse, el “Bereber”, completamente tematizado y climatizado.

Casual y de entretenimiento

La oferta gastronómica casual y de entretenimiento se refuerza con el nuevo Sports bar / restaurante "American Country", que ofrece una carta con los clásicos All-American favorites en el espacio anteriormente ocupado por la discoteca y el karaoke. Además, el complejo estrena la heladería y cafetería "Candy" y suma dos nuevos puestos grill "Pepe's Food" en las principales zonas de piscina.

Para completar esta variada experiencia de refrescos y coctelería, el Riu Touareg ha puesto a punto su completa red de bares: el elegante Lobby bar "Atlas", el bar plaza "Sabura" y el bar salón con escenario para la programación de espectáculos nocturnos.

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En las áreas de piscina, el servicio se distribuye entre el bar piscina "Brisa”, con bar acuático swim-up, y los bares piscina "Rabil", "Santa Monica" y "Creole". En total el hotel ofrece seis restaurantes y nueve bares.

Se suman además un gimnasio ampliado, la actualización de los programas RIU Fit y RIU Land, una renovación del área de spa y un parque infantil totalmente actualizado. También se han agrupado las tiendas de souvenirs en una única tienda principal mucho más amplia y completa. Asimismo, las tres piscinas principales han sido remodeladas en su totalidad y se han creado soláriums más amplios.

Cabo Verde configura para RIU Hotels & Resorts un destino estratégico, donde la cadena suma ya un total de seis hoteles (tres en la isla de Sal y tres en la isla de Boa Vista) con un total de 4.679 habitaciones.