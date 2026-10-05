El mapa de las alergias en Córdoba: los árboles que llenan de polen la ciudad

Con la llegada de la primavera, la floración masiva del arbolado urbano transforma el paisaje de Córdoba. Pero, al mismo tiempo que la ciudad se llena de color, también se desencadena la época más compleja del año para quienes padecen alergias. Aunque para muchos el estallido alérgico parece algo repentino, el ciclo de floración responde a un calendario muy estudiado por los especialistas que año a año monitorean el aire de la Capital.

Según los registros de la Municipalidad de Córdoba sobre la masa vegetal de la ciudad, existe una gran variedad de especies distribuidas en calles, plazas y parques. Por orden de predominancia, el listado de los árboles más comunes está encabezado por el Fresno, el Ligustro aureo, el Crespón y el Siempre Verde, seguidos por el Jacarandá, el Lapacho rosado, la Pezuña de vaca, la Tipa blanca, el Algarrobo, el Palo borracho, el Limpiatubos, el Ciruelo de flor, el Olmo y el Roble sedoso.

Al cruzar este censo oficial con los estudios médicos sobre la salud respiratoria, la relación entre la cantidad de ejemplares y la frecuencia de las alergias se vuelve directa. El Jefe del servicio de Alergia e Inmunología en Hospital Privado Universitario de Córdoba, Adrián Kahn, ha liderado investigaciones sobre polinización a lo largo de los años en la ciudad, precisa las fechas exactas en las que el ambiente empieza a cargarse: "La temporada de polinización en Córdoba comienza aproximadamente entre mediados y fin de agosto, y tiene conteos altos a partir de la segunda o tercera semana de septiembre".

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El médico recuerda que el mapa alérgico de la región abarca varios meses continuos debido a la rotación vegetal. "Todo este mundo de la alergia a los pólenes se extiende más allá de los árboles, porque primero polinizan los árboles, luego polinizan las gramíneas o los pastos, y luego las malezas o las hierbas, que polinizan hacia fin del verano. Esa es la razón por la cual los síntomas en los alérgicos tienden a ser más severos entre septiembre y marzo en el hemisferio sur", señala Kahn.

Los árboles más polinizadores y el impacto del clima

No todas las especies vegetales impactan de la misma manera en los pulmones y la nariz. A través de mediciones precisas basadas en la cantidad de granos de polen por metro cúbico de aire, el Dr. Kahn detalla el ranking de las familias arbóreas que mayor emisión registran en la ciudad: "Dentro de las especies que producen mayor cantidad de pólenes tenemos a las familias de los Cipreses, Mora, Plátano, Fresno, Celtis tala, y después tenés algo de Pino".

Asimismo, el médico aclara un aspecto mecánico que no siempre requiere de una reacción alérgica en el organismo: el tamaño físico de la partícula. "Estas especies son las que liberan polen en el aire y casi todas producen alergia. Pero hay un punto central que incluye el tamaño del grano: cuando el grano es muy grande, ahí por una acción mecánica o física puede generar síntomas también".

Además de la presencia natural de estas especies, los factores meteorológicos cotidianos cumplen un rol determinante en la severidad de los síntomas. "La cantidad de lluvia, la temperatura y la humedad ambiental influyen en la cantidad de polen que se libera al ambiente. Inclusive, en momentos de intensas precipitaciones, se hidratan mucho los granos de polen y liberan una gran cantidad al aire", explica Kahn.

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Horarios de riesgo, tratamientos y prevención

Para quienes disfrutan del deporte al aire libre o frecuentan parques en la Capital, la exposición al polen no es pareja durante las 24 horas del día. Existen momentos donde la concentración atmosférica alcanza sus niveles más altos. "El momento de máxima polinización es a la mañana temprano y, en algunas ocasiones, también al atardecer. Son dos momentos que uno debería evitar exponerse si es muy alérgico al aire libre, porque va a estar muy expuesto a todos estos pólenes", advierte el especialista.

En cuanto al manejo médico de estos cuadros, la anticipación y la personalización de la consulta son los pilares fundamentales para no sufrir el impacto de la primavera. "A los pacientes que ya se conocen alérgicos se les recomienda empezar su tratamiento preventivo hacia fin de julio o principios de agosto. Ya hay medicinas, hay antihistamínicos, aerosoles nasales y, en algunas situaciones, hay programas de desensibilización con inmunoterapia. Eso va a depender del tipo de paciente, los síntomas que tenga y la anualidad de los mismos", concluye.