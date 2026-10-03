Córdoba sumó una nueva sala de teatro con sello e impronta lorquiano

Tras desempeñarse como bailarín de teatro revista, trabajar en cine y televisión en Buenos Aires y recorrer diversos escenarios, Francis Ortega concibió la idea de establecer un ámbito propio de producción. Coincidiendo con la fecha en que abrió su gimnasio el 13 de agosto de 1990 —establecimiento del cual también es propietario—, el artista concretó la inauguración de la sala en el mismo edificio.

El corazón del proyecto artístico se define por una inclinación marcada hacia la dramaturgia de Federico García Lorca. “Soy un lorquiano de sangre, porque, como verás, tengo Yerma, Bodas de Sangre, que son las que estrené el año pasado. También Bernarda, que hace seis años que la vengo haciendo con mucho éxito”, afirma Ortega. Esta devoción por el autor español guía el trabajo de los tres elencos estables que el director encabeza en el lugar, con adaptaciones que cuidan la fidelidad textual: “Yo hago la adaptación, pero soy muy literal. No me gusta modificar porque respeto mucho a Lorca y trato de brindar lo que siento que él quería contar”. Las puestas en escena se completan con el trabajo de vestuario del diseñador Claudio Barzábal, quien acompaña sus producciones desde hace varios años.

Sábados, domingos y feriados

Para albergar las funciones de teatro, la infraestructura adopta una logística específica que garantiza la independencia entre las actividades que conviven en el predio. De lunes a viernes el lugar funciona como gimnasio, pero durante los sábados, domingos y feriados se transforma de manera exclusiva en sala teatral. “Los días de las funciones el gimnasio está cerrado y el ingreso es por puertas separadas. Además, sacamos todo y queda solamente lo referido a la sala”, explica Ortega sobre el procedimiento. El espacio cuenta con capacidad para 75 personas, boletería propia, área de administración separada y expendio de localidades mediante el sitio web www.teatropulse.com.ar

Con novedades, Cosquín presentó la Grilla de la 67 edición del Festival Nacional de Folklore

Apertura, cartelera y alianzas escénicas

La inauguración formal de la sala se llevó a cabo con la presentación de la obra La Errante: una Madre Coraje, protagonizada por la actriz Lucía Nocioni. “Lucia, que es la protagonista de esta obra, es como mi hermana de la vida. Y yo quería que ella inaugurara la sala. Además, tengo el placer de que sea de la Comedia Cordobesa, que tanto admiro”, señala Ortega respecto del inicio de la temporada.

La programación le dará continuidad a la impronta lorquiana con las funciones de Bodas de Sangre este sábado 3 de octubre y Yerma, el sábado 17. A su vez, la grilla prevé la incorporación de producciones de otros grupos teatrales independientes y el uso del espacio para muestras de cierre de año.

Músicos cordobeses copan los teatros locales

Tres referentes de la provincia convergerán en distintos escenarios céntricos de la capital para ofrecer espectáculos que combinan canciones inéditas, poesía y tributos a grandes voces del continente. El recorrido comienza el jueves 8 de octubre a las 20 en el Teatro Real. Allí, el cantante Juan Iñaki presentará “Aquí es donde soy feliz”, un espectáculo estructurado en torno a la música y la poesía que busca indagar en los recuerdos y la identidad.

La propuesta surge como resultado de dos años de trabajo y tuvo su estreno oficial en la pasada edición del Festival de Cosquín. El repertorio elegido abarca composiciones propias y clásicos de creadores latinoamericanos como Caetano Veloso, Violeta Parra y Bola de Nieve. Durante la función, el artista estará acompañado por Facu Quintas en piano, Alejandro Rosa en bajo, Chicho Bazán y un grupo de voces invitadas, entre ellas Paola Bernal y Jenny Nager (las entradas ya se encuentran disponibles en Autoentrada).

Argentina pone precio a la ciudadanía: US$350.000 para un solicitante y US$500.000 para una familia

Grabación en vivo en el Teatro Comedia

Al día siguiente, el viernes 9 de octubre a las 21, la actividad se trasladará al Teatro Comedia (Rivadavia 254), donde el músico Enrico Barbizi aprovechará la ocasión para registrar en vivo las 14 canciones inéditas que formarán parte de su decimotercer álbum de estudio.

El concierto lleva por título “Civilización o Barbizi”, un juego conceptual con el que el autor plantea una mirada crítica sobre el presente y defiende un territorio vinculado a lo humano y lo popular frente a la deshumanización. Para este nuevo material, el compositor asume un sonido ligado al rock y a la música electrónica.

La formación que lo acompañará en el escenario incluye a Jacky Menta en bajo, Román Dagna en batería, Santiago Lanfri y Gabriel Aguirre en guitarras, y Renata Barbizi en coros (los pases ya están disponibles en Ticketek o en la boletería del teatro).

Finalmente, el domingo 11 de octubre a las 20, llega Silvia Lallana al Teatro del Libertador General San Martín, donde la cantante subirá a escena con “Mercedes… un grito en la voz”, un proyecto escénico y musical ideado junto a Marco Cordero para rendir homenaje a Mercedes Sosa. El espectáculo integra la interpretación en vivo con la danza y un fuerte componente audiovisual diseñado por Sergio Manes, el cual se proyectará en una pantalla LED gigante.

Además de contar con una banda de seis músicos, el evento tendrá la participación de Teresa Parodi y de ocho intérpretes invitadas, tales como Tere Ferrero, María Fernanda Juárez y Eli Fernández. A estos nombres, se agregará una figura sorpresa que mantuvo un estrecho vínculo artístico y personal con la homenajeada. Los tickets para esta función están a la venta en Autoentrada y en la ventanilla del teatro.

María Pía López cierra el ciclo de charlas de Agorombo

El próximo viernes 9 de octubre, la socióloga y ensayista María Pía López encabezará la última fecha del ciclo “Entre el Ágora y el Quilombo”, una propuesta que busca promover la reflexión política y social, organizado por el colectivo Agorombo.

Docente universitaria desde 1996 en la UBA y en el CEA de Córdoba, López integró equipos de investigación con referentes como Horacio González, Eduardo Grüner y David Viñas y con su disertación concluye una agenda de encuentros por la que ya pasaron Mario Santucho, Alejandro Horowitz y Eduardo Rinesi.