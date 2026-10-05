Revés para Lula en Brasil: “Se esperaba otro resultado y fue una sorpresa para todos”

El empresario José Domínguez analizó el resultado electoral en Brasil y destacó el avance de la derecha tanto en la elección presidencial como en el Congreso y las gobernaciones. En diálogo con Punto a Punto Radio, sostuvo que el resultado “no está cerrado”, pero señaló que el mercado reaccionó con fuerza y que un eventual fortalecimiento del real podría acelerar los vínculos comerciales con Argentina, especialmente en la industria automotriz y el agro.

Las elecciones en Brasil dejaron un escenario que sorprendió incluso a quienes seguían de cerca los sondeos previos. Para José Domínguez, consejero de Comercio de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de São Paulo y Country Manager Brasil de Deep Agro, el resultado fue inesperado y dejó varios mensajes políticos y económicos.

“La verdad que lo de ayer fue una sorpresa para todos, por lo menos para mí, fue una sorpresa porque se esperaba otro resultado”, señaló Domínguez en diálogo con Punto a Punto Radio. Según su lectura, uno de los principales mensajes de la elección fue que Brasil votó contra el oficialismo. Pero también destacó el desempeño del bolsonarismo más allá de la figura de Jair Bolsonaro y la reacción inmediata de los mercados.

La reacción del mercado

“Brasil votó contra el oficialismo, el bolsonarismo sobrevivió a Bolsonaro, que ese es un gran mensaje también”, sostuvo. Y agregó: “El mercado votó. Hoy la verdad es que se está apreciando fuerte el real, está bajando cinco por ciento, la bolsa subiendo el siete por ciento”.

“Esto no está cerrado, fueron dos puntos, hay treinta y tres millones que no votaron, faltan veinte días”, señaló Domínguez.

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“Sin ser un analista político profundo, yo lo que siento más en la calle, en el día, que fue un tema, un voto más contra el oficialismo y ver una alternativa para que deje de estar lo que estaba pasando ahora”, explicó. En ese sentido, consideró que no se trató necesariamente de un voto motivado por una gran propuesta individual de Flavio Bolsonaro, sino por la búsqueda de una alternativa frente al gobierno actual.

“No era un voto a un Flavio Bolsonaro como un gran candidato con una propuesta gigante, sino una propuesta superadora e ir contra lo que estaba ahora”, afirmó.

Para Domínguez, el resultado electoral también debe analizarse desde la perspectiva económica. El especialista trabaja vinculado al agronegocio y aseguró que el sector viene atravesando dificultades durante el año, principalmente por el costo y la disponibilidad del crédito.

José Domínguez - Country manager Deep Agro

“Yo trabajo relacionado al agronegocio y el agro lo está sufriendo mucho durante este año. La falta de crédito o el crédito caro”, explicó.

Según detalló, la tasa había estado cerca del 15% y posteriormente bajó al 13,75%, dentro de las medidas tomadas durante la campaña. Pero el dato que, a su criterio, merece especial atención es el avance de la derecha en el Congreso.

“Hubo un fuerte triunfo de la derecha en el Congreso, que eso es mucho más importante inclusive que la segunda vuelta”, sostuvo. Domínguez señaló que Flavio Bolsonaro y el Partido Liberal pasarían de 91 a 121 diputados y que esa bancada se convertiría en la más grande de un partido desde 1988.

Pero el factor que considera determinante es el comportamiento del real. “Un fortalecimiento del real va a acelerar los vínculos también con Argentina”, afirmó. Domínguez señaló que el real había llegado a ubicarse en torno a 6,05 y que actualmente se encuentra por debajo de cinco. Además, mencionó proyecciones que ubican al real en 4,60 o incluso 4,50 en caso de una victoria de Bolsonaro, mientras que otras estimaciones lo llevan a 5,80.

“Cualquier cosa, nos hablamos en tres semanas para ver el 25 y afirmar o contradecir lo que dijimos hoy”, cerró.

Entrevista realizada en el programa "Es por Acá", Punto a Punto Radio 90,7 FM por Juan Bernaus y Julieta Fantini