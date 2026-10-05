Río Ceballos: el ex ACISO pasó de 50 a 30 metros de altura tras retirar su último piso

El edificio del ex ACISO, en Río Ceballos, cambió su silueta. La estructura redujo su altura de 50 a 30 metros y su último piso fue retirado por completo, según informó el Gobierno de la Ciudad. Durante cinco décadas, el inmueble fue una obra inconclusa y formó parte del paisaje cotidiano de la ciudad. El avance de la demolición modifica una de las imágenes más reconocibles de Río Ceballos.

La intervención fue planteada en etapas y contempla los cinco niveles superiores del edificio. Los sectores que permanecen en funcionamiento se conservan.

El intendente Ezequiel Lemos explicó el enfoque de su gestión: “Decidimos hacernos cargo de un problema que llevaba décadas pendiente”. El jefe comunal agregó: “Cuidar a nuestros vecinos también es actuar sobre los riesgos que durante años estuvieron ahí”.

Seguridad y paisaje urbano

La decisión tiene dos objetivos: mejorar las condiciones de seguridad y recuperar el paisaje urbano. Según el municipio, cada nivel retirado reduce el peso de la estructura y permite avanzar sobre una situación que condicionó al entorno durante años.

Desde la Secretaría de Obras detallaron que la última etapa incluyó la demolición completa de paredes, vigas, columnas y losa del piso superior.

El procedimiento es controlado. Los escombros quedan contenidos y se retiran de manera ordenada. Una grúa baja las piezas que no se fragmentan.

Lemos mostró su hoja de ruta para Río Ceballos: obras, seguridad, turismo y un plan para los próximos 50 años

La ejecución prevé medidas de protección para los trabajadores, para quienes circulan por el sector y para los espacios del edificio que continúan en uso.

Para la gestión municipal, el cambio visible es el resultado de afrontar una obra compleja y sostenerla en el tiempo. La reducción de 50 a 30 metros permite dimensionar el avance realizado.

Lemos lo resumió así: “Un piso menos. Un paso firme para dejar atrás el abandono. Hay decisiones que cambian el paisaje y hacen más segura nuestra ciudad”.

La demolición aún tiene etapas por delante. Después de cinco décadas, la imagen del ex ACISO comenzó a cambiar y la recuperación de ese entorno pasó de ser una tarea pendiente a una obra en marcha.