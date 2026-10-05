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Río Ceballos: el ex ACISO pasó de 50 a 30 metros de altura tras retirar su último piso

La Municipalidad completó la demolición del nivel superior del edificio, que ahora mide veinte metros menos. La obra se hace por etapas, alcanza los cinco niveles superiores y conserva los sectores que siguen en uso.

Un piso menos en el ex aciso
Un piso menos en el ex aciso | Municipalidad de Río Ceballos
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

El edificio del ex ACISO, en Río Ceballos, cambió su silueta. La estructura redujo su altura de 50 a 30 metros y su último piso fue retirado por completo, según informó el Gobierno de la Ciudad. Durante cinco décadas, el inmueble fue una obra inconclusa y formó parte del paisaje cotidiano de la ciudad. El avance de la demolición modifica una de las imágenes más reconocibles de Río Ceballos.

La intervención fue planteada en etapas y contempla los cinco niveles superiores del edificio. Los sectores que permanecen en funcionamiento se conservan.

El intendente Ezequiel Lemos explicó el enfoque de su gestión: “Decidimos hacernos cargo de un problema que llevaba décadas pendiente”. El jefe comunal agregó: “Cuidar a nuestros vecinos también es actuar sobre los riesgos que durante años estuvieron ahí”.

Seguridad y paisaje urbano

La decisión tiene dos objetivos: mejorar las condiciones de seguridad y recuperar el paisaje urbano. Según el municipio, cada nivel retirado reduce el peso de la estructura y permite avanzar sobre una situación que condicionó al entorno durante años.

Obras en el edificio Ex Aciso

Desde la Secretaría de Obras detallaron que la última etapa incluyó la demolición completa de paredes, vigas, columnas y losa del piso superior.

El procedimiento es controlado. Los escombros quedan contenidos y se retiran de manera ordenada. Una grúa baja las piezas que no se fragmentan.

Lemos mostró su hoja de ruta para Río Ceballos: obras, seguridad, turismo y un plan para los próximos 50 años

La ejecución prevé medidas de protección para los trabajadores, para quienes circulan por el sector y para los espacios del edificio que continúan en uso.

Para la gestión municipal, el cambio visible es el resultado de afrontar una obra compleja y sostenerla en el tiempo. La reducción de 50 a 30 metros permite dimensionar el avance realizado.

Obras en el edificio Ex Aciso

Lemos lo resumió así: “Un piso menos. Un paso firme para dejar atrás el abandono. Hay decisiones que cambian el paisaje y hacen más segura nuestra ciudad”.

La demolición aún tiene etapas por delante. Después de cinco décadas, la imagen del ex ACISO comenzó a cambiar y la recuperación de ese entorno pasó de ser una tarea pendiente a una obra en marcha.

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