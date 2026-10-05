El Papa León XIV en Córdoba: recomiendan “no ir más tarde de las 7 de la mañana” a FADEA

La visita del Papa León XIV a Córdoba, prevista para el 10 de noviembre, tendrá como principal punto de concentración al predio de FADEA, donde se podrán albergar entre 800.000 y 1 millón de personas. El operativo contempla pantallas, sonido, iluminación, asistencia sanitaria, agua, baños y un despliegue especial para el recorrido del papamóvil por las calles de la ciudad.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el ministro de Gobierno Miguel Siciliano y el padre Juan Martínez brindaron detalles sobre la organización y las alternativas para seguir la visita. Quinteros explicó que la organización lleva "tres meses de trabajo y que se desarrolla a través de 11 mesas operativas", con participación de las fuerzas provinciales y federales y representantes de la Iglesia.

El ministro remarcó que todavía no es posible determinar cuál será el techo de asistentes, aunque ya existe una estimación para el predio de FADEA. “En Fadea entre 800.000 y 1 millón de personas se pueden albergar, no todos con la misma comodidad y no todos con la misma cercanía”, explicó Quinteros.

La organización dividirá el predio en sectores para distribuir a los asistentes. “Van a estar divididas en celdas que van a tener unas 10, 15.000 personas cada una. Cada una va a tener su pantalla y su sonido, porque hay personas que van a estar lejos de lo que es el altar”, detalló.

Cuándo llegar a FADEA

El padre Juan Martínez confirmó que quienes quieran asistir a la misa pueden inscribirse previamente, aunque aclaró que no es obligatorio. “La Gendarmería Vaticana pide a todos los que asistimos a las celebraciones masivas que nos inscribamos, pero es sugerido, no obligatorio”, explicó.

Según Martínez, el registro "ayudará a dimensionar la cantidad de personas y organizar los servicios necesarios", afirmó. Cada uno de los cuadrantes tendrá infraestructura propia para que los peregrinos puedan seguir la actividad. “Cada uno de los cuadrantes va a tener su pantalla, sonido”, indicó el sacerdote, quien agregó que durante la vigilia nocturna también habrá iluminación.

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Además, habrá asistencia sanitaria dentro de los sectores. Martínez explicó que “dentro de cada cuadrante va a haber personal sanitario” para atender eventuales situaciones durante la jornada. Para quienes tengan previsto pasar la noche en el predio, también habrá servicios básicos. “Eso que la gente lo dé por seguro que se está haciendo una logística importante para que todos tengamos los servicios elementales”, aseguró Martínez.

Respecto del horario de llegada, el sacerdote recomendó no demorar hasta el último momento. “Si tú me tuvieras que decir, 'yo quiero ir', te diría no más de las 7 de la mañana. El Papa aterriza en Córdoba a las 9”, explicó. Martínez también adelantó que quienes lleguen el día anterior podrán participar de una vigilia con propuestas artísticas, aunque todavía no se habían difundido oficialmente los nombres de los artistas.

Las alternativas para verlo

La misa en FADEA no será la única posibilidad de ver al Papa durante su visita. Quinteros destacó que también habrá un importante despliegue en el recorrido del papamóvil y en el centro de Córdoba. “Nosotros en realidad estamos trabajando para darle seguridad también al que lo quiere ver en la calle”, explicó.

El padre Martínez detalló algunos de los puntos desde donde se podrá seguir el recorrido. “Podés irte en Colón desde el punto donde se establezca la salida, de la cápsula al papamóvil, que todavía no lo han definido, pero son más o menos 2,5 kilómetros antes del Arzobispado”, señaló.

Desde allí comenzará el recorrido en papamóvil hacia el centro. “Va a ser una ocasión privilegiada para verlo cerca”, afirmó Martínez. Otra alternativa será la zona del Arzobispado, sobre Hipólito Yrigoyen, donde el Papa realizará un saludo desde el balcón. “Ese encuentro más espontáneo es ciertamente mucho más breve, no es una misa, no es una catequesis, es simplemente un saludo, un encuentro espontáneo del Papa con la gente”, explicó.

Habrá además pantallas y sonido en distintos puntos del recorrido. “Va a haber pantallas hasta Plaza España, pantallas y sonido también en Plaza Vélez Sarsfield”, detalló Martínez. Alrededor de las 15, el Papa continuará hacia la Catedral. “Va a bajar por Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril hasta Catedral para el encuentro con los consagrados”, precisó.

Una visita histórica

Quinteros insistió en que Córdoba todavía no tomó dimensión del movimiento que generará la visita del Pontífice. “Creo que no hemos tomado real conciencia todavía los cordobeses de lo que significa lo que va a pasar el 10 de noviembre”, sostuvo.

El ministro destacó que "el único lugar del interior del país que va a visitar es esta ciudad, la de Córdoba, y va a transitar por nuestra calle en un papamóvil”, remarcó. Por eso, advirtió sobre la necesidad de prever la reacción de las multitudes. “Manejar multitudes no es fácil y manejar euforias en este caso es totalmente distinto a lo que puede ser un partido de fútbol”, explicó.

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Martínez también fue consultado sobre la posibilidad de un encuentro privado entre el Papa y gobernadores que habría sido impulsado por el gobernador Martín Llaryora. “En la agenda que nosotros manejamos no consta”, respondió el sacerdote.

En FADEA sí habrá un sector destinado a las autoridades. “Hay un área que es de protocolo que en todos los lugares, aun en la misma Santa Sede, en todos lados, las autoridades que han sido legítimamente elegidas por el pueblo siempre tienen un lugar que están próximos”, explicó Martínez.

La visita del 10 de noviembre combinará así la misa multitudinaria en FADEA, el recorrido del papamóvil, el saludo desde el balcón del Arzobispado y el encuentro en la Catedral, con un operativo que la Provincia y la Iglesia preparan desde hace meses.

Entrevistas realizadas en Punto a Punto Radio.