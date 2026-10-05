Basura acumulada en Córdoba: horas extras y operativo de recolección por los días sin servicio

La recolección de residuos en la ciudad de Córdoba continúa con demoras en sectores del área central, donde todavía quedan montículos de varias jornadas. La situación se registra a cuatro días de los inconvenientes en el predio de Piedras Blancas.

El secretario de Ambiente y Economía Circular, Gabriel Martín, señaló que se trabaja para normalizar el servicio. Según explicó, el objetivo es que la situación quede solucionada en gran medida al finalizar este lunes.

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Martín dio detalles en declaraciones a Punto a Punto Radio. Desde la Municipalidad indicaron que las tres empresas encargadas del servicio reforzaron sus recorridos para completar las rutas pendientes.

Un fin de semana con un solo día de servicio

El funcionario recordó que el viernes fue feriado para la recolección y para el enterramiento sanitario por el Día del Recolector. "El día viernes no tuvimos recolección en toda la ciudad", dijo.

El jueves, además, ya había habido problemas. Martín afirmó que "hubo un inconveniente en el predio y hubo rutas que no se pudieron terminar".

Los sábados y domingos el servicio no cubre toda la ciudad: un día se recorre una parte y al día siguiente la otra. Con ese esquema, cada vecino tuvo recolección "un solo día" de los tres del fin de semana largo, según el secretario. La normalización, afirmó, "se empieza a normalizar el domingo".

Camiones llenos antes de terminar la ruta

Con el aumento del volumen, algunos camiones alcanzaron su capacidad antes de completar el recorrido. En ciertos casos eso ocurrió con apenas entre el 30 y el 40 por ciento de la ruta hecha, y debieron ir a Piedras Blancas a descargar.

Eso provocó que en algunos barrios el camión pasara una hora más tarde y que otras rutas no se completaran. Martín explicó que en los contenedores y canastos de edificios "te encontrás con dos o tres veces la cantidad habitual de basura".

Además, parte de ese material estaba revuelto y diseminado, lo que atrasa la tarea. "En un barrio capaz que le atrasó 10 minutos la ruta", ejemplificó.

Sin protocolo y con horas extras

Consultado sobre cómo se actúa ante una sobrecarga de residuos, el secretario fue directo: "no hay un protocolo en ese sentido".

Lo que hace el municipio es pedir "un esfuerzo adicional, que se lo pedimos a las empresas y al sindicato, para poder extender el tiempo de trabajo y poder hacer la mayor cantidad de rutas posible".

Martín aclaró que esas horas extras se acuerdan y no son obligatorias. "Si la empresa no tuviera los recolectores dispuestos a eso, el recolector puede decir, bueno, se termina mi trabajo y me voy", sostuvo.

Según dijo, el sábado, el domingo y este lunes "se están haciendo horas extras, se están reforzando servicios".

El viernes por la noche, el municipio armó un operativo en el microcentro y casi todo Nueva Córdoba, entre otras zonas. Martín participó y dijo que la cuadra de los bancos "había quedado prácticamente limpia".

El objetivo, precisó, fue "descomprimir todo el diseminado que se había armado alrededor de muchos contenedores". Aclaró que no se trató de una limpieza, porque eso "es responsabilidad de las empresas".

El sábado, el funcionario recorrió Piedras Blancas y parte del Centro. Allí encontró que muchos de los puntos limpiados la noche anterior "estaban nuevamente repletos de residuos".

Residuos comerciales y multas

Martín planteó que el problema no se limita a los hogares. Dijo que hay vecinos que sacan los residuos fuera de horario, pero que "no es solamente la responsabilidad del vecino individual".

"Muchos de los residuos que encontramos alrededor de los contenedores son residuos comerciales", afirmó. Por eso pidió salir a constatar la situación y labrar multas.

Según el reporte que tenía hasta el mediodía del sábado, ya se habían labrado "más de 30 actas". El secretario indicó que se labraron actas a varios bancos de la zona de Plaza San Martín, porque "mucho del diseminado era de los bancos".

El municipio mantiene el operativo de refuerzo para retirar los desechos que permanecen en distintos puntos del Centro. La meta es recuperar de manera progresiva la normalidad del servicio.