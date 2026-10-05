Aumentan los peajes en Córdoba: el Telepeaje costará casi $2.000 desde el jueves

Los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) aumentarán desde el jueves 8 de octubre, tras una actualización autorizada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep). Para los automóviles particulares que utilizan Telepeaje, la tarifa será de $1.931,89 por pasada hasta la décima utilización, con descuentos progresivos a partir de la número 11. En tanto, el valor referencial de la RAC quedará en $2.033,57, mientras que quienes paguen de manera manual continuarán abonando $3.000.

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El nuevo esquema contempla diferentes valores según la cantidad de veces que cada vehículo utilice los peajes durante el período correspondiente.

• Pasadas 1 a 10: $1.931,89 cada una.

$1.931,89 cada una. • Pasadas 11 a 30: $1.830,21.

$1.830,21. • Pasadas 31 a 50: $1.626,86.

$1.626,86. • Pasadas 51 a 80: $1.423,50.

$1.423,50. • Desde la pasada 81: sin costo.

El ajuste responde a la variación del Coeficiente de Variación de Costos (CVC), mecanismo utilizado para determinar las actualizaciones de las tarifas de Caminos de las Sierras.

Cuánto aumentó en 2026

Con la actualización de octubre, las tarifas para automóviles habrán tenido nueve ajustes durante 2026. Las modificaciones anteriores se aplicaron en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Al comenzar el año, la tarifa de referencia era de $1.677. Frente a ese valor, el incremento acumulado llegará al 21,3% con el nuevo cuadro tarifario, frente al 19% registrado hasta septiembre.

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Ese cálculo no contempla el aumento del 29% que llevó la tarifa de referencia de $1.300 a $1.677 y que comenzó a regir el 27 de diciembre de 2025. Además, el 18 de julio se aplicó una actualización exclusiva para las categorías 5, 6 y 7, correspondientes a vehículos pesados. Ese incremento no alcanzó a los automóviles.