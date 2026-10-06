Quién es el veterano de Malvinas que cantará el Himno en la despedida de Messi: “Voy a cantar para los héroes”

Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas y cantante, fue convocado para entonar el Himno Nacional Argentino en la despedida de Lionel Messi en el Monumental. Antes de dirigirse al estadio para realizar la prueba de sonido, habló sobre la responsabilidad de cantar ante más de 80.000 personas y llevar consigo una bandera vinculada a la causa que abraza desde hace años.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Santana describió el momento como “el zoom de mi carrera” y explicó que representa “lo máximo a lo que podía aspirar”. Para el cantante, la oportunidad adquiere un significado especial no solo por tratarse de la despedida de Messi, sino también por poder llevar al estadio una bandera que estuvo en Malvinas.

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“Llevar a Malvinas, que es la causa que abrazo a este momento, llevar la bandera que flameó, que estuvo en Estados Unidos, cantarle a este chico que nos llena de orgullo”, expresó Santana. Y agregó que estará allí para cantar “para mis compañeros, para los 15.000 que fuimos a Malvinas, para todo el país, pero básicamente recordar a ellos, a los que dieron la vida por la patria”.

Para Santana, la bandera también representa un punto de encuentro entre los argentinos. “Que los argentinos unidos somos muy potentes, que eso nos une fuera de banderías políticas, religiosas o lo que quieras llamar; cuando realmente hay una causa que nos une, somos muy fuertes”, sostuvo.

El excombatiente aseguró que esa sensación estará presente cuando entone el Himno frente al estadio lleno. “Siento que estamos todos juntos”, afirmó, y definió la posibilidad de que un veterano de Malvinas cante el Himno en la despedida de Messi como “algo impensado pero maravilloso”.

La convocatoria también tiene un componente personal para Santana. “Me da mucha felicidad a esta altura de mi vida, donde no tengo que vender humo ni mucho menos. Estar ahí genuinamente, que un veterano de Malvinas cante el himno en la despedida del uno, es algo impensado pero maravilloso”, señaló.

Cómo se prepara

La preparación, explicó, también implica intentar abstraerse de todo lo que ocurrirá alrededor. “Voy a probar sonido, voy a tratar de abstraerme un poco porque, viste, te contagia todo lo demás y nada, prepararme para ser feliz”, contó. En ese sentido, reconoció que la emoción será parte inevitable del momento: “En ese momento que estoy cantando voy a ser feliz y voy a tratar de la emotividad lógica del momento”.

Santana también imaginó el instante posterior al último acorde del Himno, cuando pueda encontrarse con Messi en el campo de juego. “Voy a sentir que ese tipo, que ese chico realmente nos representa. Voy a sentir que ese es el gen argentino, la resiliencia”, afirmó. Luego resumió lo que le diría al capitán argentino: “Loco, te merecés esto y mucho más”.

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Ante la pregunta sobre qué palabra elegiría para definir el momento de cantar el Himno frente a todo el país, Santana respondió sin dudar: “Héroes”. La elección tuvo una explicación inmediata: “Porque voy a cantar para los héroes de Malvinas”.

De esta manera, la participación de Santana en la despedida de Messi quedará vinculada no solo al homenaje al futbolista, sino también al recuerdo de los veteranos y de quienes dieron la vida durante la guerra. Su objetivo, según expresó, será llevar ese mensaje al Monumental a través del Himno Nacional.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Decilo como es" con Patricio Luján .