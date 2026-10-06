Ministro de Llaryora: "Juez y De Loredo son dos fracasados en términos electorales, y Bornoroni es un improvisado"

El ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, Daniel Pastore, aseguró que "los cordobeses no le van a dar el gobierno de esta gran provincia, que hoy es la mejor provincia de Argentina, ni a un improvisado ni a dos fracasados".

"Juez y De Loredo son dos fracasados en términos electorales, y Bornoroni es un improvisado", afirmó en declaraciones al programa "Córdoba en foco" de Canal 10.

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“Nosotros vamos a cumplir con la ley, no la vamos a modificar. Esa es la certeza que le damos a los cordobeses. Dentro de los márgenes que estipula la ley, la elección va a ser convocada", explicó el funcionario al ser consultado sobre la fecha de las elecciones a gobernador en Córdoba.

Además señaló que "el diputado Bornoroni debería ocuparse de darle certezas electorales a los argentinos" ya que "todavía no sabemos cómo se va a votar el año que viene, si con PASO, sin PASO, con colectoras, sin colectoras".

"Así que las incertidumbres están del lado nacional, están del lado de Bornoroni. Las certezas están del lado del gobierno de Córdoba que va a cumplir con la ley", diferenció el ministro.

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Elecciones en Córdoba

Además estimó que "si la elección se hiciese el domingo próximo le ganamos a cualquier alianza encabezada por cualquiera de los tres dirigentes opositores con comodidad"

"Nuestra única preocupación es hoy cumplir con las expectativas de los cordobeses en términos de gestión", remarcó.

"Cuando se vote en la provincia de Córdoba, en una elección que seguramente va a ser distinta, separada de la nacional, no se va a discutir si Milei sí o si Milei no. Se va a discutir si este modelo de gestión le está dando respuestas a la provincia de Córdoba o no", interpretó Pastore.

Y luego consideró que "la elección se va resolver muy fácil por la continuidad de Martín por cuatro años más al frente del gobierno de Córdoba".

"Hoy Llaryora está ganando la elección a cualquiera de los tres que encabece. Los problemas de la oposición que los resuelva la oposición", cerró Pastore.