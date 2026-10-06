Interurbanos: la Provincia convocó a una reunión para destrabar el conflicto

Los choferes de AOITA y los empresarios de FETAP se reunirán este martes en un intento de destrabar el conflicto de interurbanos tras la convocatoria del secretario de Transporte provincial, Cristian Sansalone.

Los conductores volvieron a realizar asambleas que paralizaron el servicio de 5 a 7, aunque la medida duró una hora menos que la del día lunes.

Interurbanos: asamblea de choferes paralizaron el servicio en Córdoba

Interurbanos: reunión en Transporte

"No hubo ningún tipo de contacto con los empresarios de FETAP ni de ASETAC. Sí, la novedad es que anoche, a última hora, se comunicó con nosotros el secretario de Transporte, licenciado Sansalone, quien nos convocó a una reunión y nos anticipó que él cree que podemos llegar a un acuerdo hoy según las gestiones que ha venido haciendo", explicó Claudio Luna de AOITA.

"A nosotros solamente nos han citado y nos han dicho que hoy a las 10 vayamos, que hay posibilidades de acuerdo. No sé qué gestiones habrá hecho la provincia con los empresarios, pero, por supuesto, nosotros vamos a asistir a la reunión", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Nosotros, lamentablemente, al no tener respuesta a nuestro reclamo, no nos queda más instancia que empezar con asambleas informativas o incluso utilizar la última herramienta que tenemos los trabajadores, que es el paro total de actividades", evaluó Luna.

Además señaló que "de alguna forma tenemos que reacomodar este conflicto que desde el viernes está totalmente estancado".

El gremialista expresó que "ni siquiera hemos podido sentarnos a decir cuáles son nuestras pretensiones". "El último incremento que tuvimos fue el mes anterior y fue el 2,1%, que fue la inflación de agosto".

"Y venimos más o menos haciendo los acuerdos mensuales con ese tipo de porcentaje, incluso en algún caso ganándole un poquito a la inflación", cerró Luna.

Padre Omar Cadenini: “El Papa ya dio su mensaje al elegir visitar el Cotolengo”

La postura de los empresarios de FETAP

Alejandro Ugalde, de FETAP, confirmó que "ayer hubo negociaciones, reuniones todo el día, y hoy oficial y formalmente nos ha citado la Provincia, el secretario de Transporte, a las 10 de la mañana a una reunión".

"Veremos qué pasa, las expectativas siempre son, vuelvo a repetir lo que dije ayer, hace cinco meses que venimos trabajando, todos los resultados y todos los números los tiene la Provincia, los ha monitoreado, los ha controlado junto con el Ministerio de Economía y el ERSEP. Así que esperemos tener una solución integral", aseguró.

Y luego completó: "Reitero también lo de ayer, que es muy apresurada la medida de AOITA, tienen que cumplir con un protocolo de comunicarle a la autoridad, tienen que cumplir con el protocolo de comunicarle a los usuarios".

"Todavía no tenemos el resultado, así que no sabemos cuál va a ser realmente el resultado de todo esto. Siempre hemos estado negociando y, como les dije ayer nos extraña lo apresurado de AOITA. Hoy recién es el cuarto día hábil, el mes pasado arreglamos sobre el límite, pero acá el problema, el perjudicado es el usuario y hay que ver cómo no lo perjudicamos", finalizó Ugalde.