Las ventas cayeron 23% en Córdoba y desde la Cámara de Comercio advierten que “no hay mucho margen para seguir bajando”

El comercio de Córdoba atraviesa un escenario de fuerte retracción. En septiembre, las ventas registraron una caída interanual del 23%, mientras que la cantidad de unidades vendidas disminuyó 9% respecto de agosto y el ticket promedio cayó casi 10% en montos, según explicó Martín Dahan, tesorero de la Cámara de Comercio de Córdoba.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Dahan describió el panorama del sector y señaló que la caída “tiene que ver con la situación económica general que estamos viviendo en la Argentina y también por el cambio en los hábitos de consumo”, sostuvo. Dahan explicó que el sector viene atravesando un proceso de ajuste sostenido y que “los comerciantes ya hicieron el ajuste que se viene ajustando mes tras mes”, señaló.

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En ese contexto, sostuvo que “lo que se espera es que no siga cayendo de lo que tenemos hoy, o sea, por lo menos son las expectativas de los comerciantes”, explicó. Según el tesorero de la Cámara de Comercio, el margen para continuar reduciendo la actividad es cada vez menor. “No hay mucho margen para seguir bajando, con lo cual el punto positivo es un freno en la caída”, afirmó.

Dahan también destacó que la entidad trabaja para ayudar a los comercios tradicionales. “Desde la Cámara de Comercio estamos haciendo muchos cursos para incrementar canales de venta digitales de los comercios tradicionales para que puedan llevar mejor toda esta crisis que vive la Argentina”, explicó.

Rubros y fechas clave

Entre los sectores más afectados, Dahan mencionó que en "indumentaria, hay una caída importante”. Frente a la proximidad del "Día de la Madre, en diciembre tenemos Navidad. Ahora el 16 de octubre va a estar la noche de las peatones y de las galerías, el 17 va a estar un evento en la calle de Ituzaingó, también de noche”, los comerciantes buscan impulsar las ventas mediante actividades y promociones.

Según explicó, actividades similares realizadas anteriormente tuvieron un impacto positivo. “Eso ayuda a los comerciantes porque ya lo hicimos anteriormente y resultó muy positivo con un incremento de las ventas importantes”, afirmó.

Ante este escenario, sostuvo que los comerciantes deberán profundizar las estrategias para sostener la actividad. “Los comerciantes están apostando en eso sabiendo que la situación en general no es buena y donde se tiene que poner el máximo ingenio y bajar al máximo los costos para poder sobrellevar toda esta situación”, explicó.

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El menor nivel de actividad también impactó sobre la rentabilidad de los comercios. Dahan confirmó que el ticket promedio cayó casi un 10% respecto de agosto.. A esto se suma “el mayor uso hoy como medio de pagos en las billeteras virtuales, tarjetas de crédito y tarjetas de débito y por último el efectivo”, señaló.

Dahan advirtió que las retenciones, percepciones e impuestos vinculados a las operaciones electrónicas también afectan los márgenes de los comerciantes. Según explicó, “casi todas las operaciones se han procesado de forma electrónica y por medios bancarios que generan también un costo”.

Vacancia y comercio ilegal

Respecto del cierre de comercios, Dahan aclaró que "no existe un cierre masivo", aunque señaló que el relevamiento de la Cámara Inmobiliaria de Córdoba muestra un promedio de vacancia de casi 4,5% en los corredores comerciales. “Tenemos picos, por ejemplo en el centro que está casi en el 9%”, explicó. También mencionó el caso de Mercado Norte, donde la vacancia pasó “de casi un 3% a casi un 6%”.

El panorama, de todos modos, no es uniforme. “Mientras que en otros corredores la vacancia está en un 2%, lo cual no es preocupante y hay lugares donde la vacancia es cero y hay alta demanda para poner locales y no hay locales para alquilar”, sostuvo. Dahan remarcó que “no hay una situación homogénea en todo Córdoba”.

Otro de los factores señalados por Dahan fue el crecimiento del comercio ilegal y el ingreso de mercadería de contrabando. En particular, mencionó el mercado de celulares como uno de los sectores donde la problemática tiene un peso significativo. “Cada tres celulares que se venden, uno entra de forma ilegal en la Argentina”, afirmó. Según su estimación, esto representa un 33% de comercio ilegal en ese rubro.

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“Hay mucha mercadería que entra por contrabando que está en el mismo comercio”, sostuvo. Además, explicó que la Cámara trabaja junto con la Policía Fiscal y Aduana para abordar estas situaciones.

Dahan señaló que la entidad cuenta con un mecanismo de denuncia anónima. “La Cámara tiene aparte una forma de denuncia anónima justamente para todas estas situaciones que perjudican al comerciante”, explicó. En ese sentido, destacó que existe un protocolo para proteger a quienes realizan las denuncias. “Cualquier persona pueda denunciar todo este tipo de competencia desleal sin ser identificado”, afirmó.

El representante de la Cámara agregó que, a partir de datos estadísticos, “se puede calcular precisamente cuánto de lo que cae en el comercio es tomado por todas estas ventas ilegales, ferias en algunos barrios, mantenidos en el centro, etc.”, explicó.

Mientras tanto, el sector comercial cordobés espera que las próximas fechas de alto consumo permitan al menos frenar la tendencia negativa. La expectativa está puesta en las actividades especiales, en un escenario en el que los comerciantes buscan reducir costos, fortalecer sus canales digitales y encontrar nuevas herramientas para sostener las ventas.