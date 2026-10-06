Pacharoni y el debate por los controles policiales: “Ayudaría mucho, no podemos normalizar que 400 muertos por año sea algo aceptable”

El debate sobre las facultades de la Policía para intervenir en el control del tránsito volvió a instalarse en Córdoba luego de que los inspectores municipales realizaran una medida de fuerza durante un fin de semana con múltiples eventos en la ciudad. En ese contexto, Guillermo Pacharoni, abogado especialista en tránsito y seguridad vial, planteó que ampliar las herramientas de fiscalización podría contribuir a reducir los siniestros viales.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Pacharoni sostuvo que el debate debe analizarse a partir de la cantidad de personas que mueren en siniestros viales. Según explicó, “la verdadera inseguridad que padecemos los argentinos no es la inseguridad criminal del ladrón con dolo, sino la inseguridad vial del imprudente que está circulando en exceso de velocidad, mirando el celular​, borracho o sin casco, o llevando a los chicos desatados”, afirmó.

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Para el especialista, la situación exige aumentar los controles y evitar que la cantidad de víctimas se naturalice. “No podemos normalizar que 400 muertos por año en la provincia de Córdoba sea algo aceptable”, sostuvo. Pacharoni vinculó esa necesidad con el comportamiento de los conductores y remarcó que “mientras mayor fiscalización el Estado realice, mejor nos comportamos los ciudadanos y a medida que se disminuye la fiscalización, se torna más anarquía”, señaló.

Policía e inspectores

El especialista aclaró que otorgarle facultades a los policías no debería significar quitarle funciones a los agentes de tránsito.“Esto no quiere decir excluir a la gente de tránsito, por el contrario, la gente de tránsito tiene una función trascendental para la normalidad y para la seguridad vial y para la circulación”, explicó.

Según Pacharoni, el punto central está en ampliar las herramientas disponibles para controlar las conductas peligrosas. En ese sentido, mencionó tanto la fiscalización policial como los controles electrónicos.

También cuestionó uno de los argumentos que suele aparecer contra la ampliación de facultades policiales: la posibilidad de que aumente la corrupción. Para el especialista, la discusión debería centrarse en “si esto ayudaría a mejorar la seguridad vial en Argentina, que los agentes lo puedan hacer, y entiendo que sí, que ayudaría mucho”.

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Pacharoni también rechazó la idea de que una mayor cantidad de infracciones necesariamente represente un beneficio económico para el Estado. “Al Estado les salen muy caros los siniestros viales, lo que gasta el Estado en cada siniestro vial, te puedo asegurar que es mucho más que lo que termina recaudando”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que, "alrededor del 40% del hospital de urgencias está ocupado por siniestros viales". También planteó que el impacto incluye las internaciones, los lesionados y los costos materiales derivados de los choques.

Para el especialista, el tránsito debería dejar de analizarse únicamente como una cuestión vinculada con el desplazamiento de vehículos. “El problema es que siempre lo vemos apuntado solamente a la movilidad, al tránsito, a si me van a multar”, sostuvo.

Bajar los muertos

Pacharoni tambien hablo sobre la llegada del Papa a Córdoba y los operativos especiales de seguridad, consideró “perfecto que en una situación extraordinaria, como la llegada del Papa masiva, aparte de muchísimo riesgo, que sea coordinada por la policía”, afirmó. Sin embargo, aclaró que su planteo va más allá de un operativo puntual. “Mi único objetivo es que se bajen los muertos”, sostuvo.

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Para Pacharoni, la seguridad vial debería abordarse como una cuestión de salud pública y no solamente como un problema de movilidad. También consideró necesario que "el Estado debe dejar de multar estupideces y empezar a hacer prevención”, afirmó.

En cambio, planteó que las conductas que sí pueden terminar en una tragedia deberían recibir mayor atención y fiscalización. “En la medida que ponemos el foco en bajar los muertos, me parece que resulta trascendental que los policías puedan tener facultades”, sostuvo.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa “Es Por Acá”, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.