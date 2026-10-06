La Policía controlará el tránsito durante la visita del Papa: Quinteros pidió "no ser rehenes de nadie"

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, defendió la decisión de que la Policía controle el tránsito durante la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba.

“Nosotros lo que vimos claramente fue el día sábado, una situación que imaginamos que se podría repetir y claramente no es una imagen que queremos y por eso tomamos esta medida que la tenemos que aceitar, nos tenemos que sentar a hablar”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Policías inspectores de tránsito: qué piensan Passerini y Quinteros para la ciudad

Por qué la Policía controlará el tránsito durante la visita papal

“El domingo teníamos una procesión, una maratón y un clásico en Córdoba. El día sábado por la noche los inspectores de tránsito de la municipalidad decidieron hacer una medida de fuerza el día domingo y no prestar servicios”, precisó el funcionario.

“Cuando el secretario de gobierno me llama para plantear esa situación, por supuesto, inmediatamente no íbamos a levantar todas las actividades que tenía Córdoba ese día por una medida, por una protesta de un área de tránsito municipal, y lo suplimos con policía, que siempre está para suplir lo que otros no hacen”, detalló Quinteros.

“La verdad que yo quiero agradecer y reconocer el gesto de los policías que se pusieron también entre todas sus tareas, de inspectores de tránsito, y todas las actividades se pudieron desarrollar con normalidad”, remarcó.

“Ante esa situación hablé con el intendente (Passerini) y le planteé qué pasaría si el día 9 de noviembre nos hacen el mismo planteo y nos dicen ´no, por una medida de fuerza, mañana no salimos a la calle´”, advirtió Quinteros.

Y luego completó: “Cómo no podemos improvisar y no vamos a improvisar, yo particularmente le pedí al intendente que analizáramos la posibilidad de lo que es el anillo papal y lo que va a significar el operativo del recorrido a lo largo de la de la ciudad de Córdoba lo podemos hacer por excepción haciendo un convenio con la policía de la provincia de Córdoba, independientemente de que la policía de tránsito haga otro tipo de trabajo”.

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"No ser rehenes de nadie"

“Por eso lo hemos pedido no dejar nada librado al azar y no estar a expensas ni ser rehenes de nadie, del capricho de nadie, del reclamo de nadie por justo que sea el reclamo”, enfatizó.

“Yo no estoy invalidando para nada el reclamo. Ahora personalmente como ministro de seguridad eso fue lo que le plantea el intendente para no quedar rehén absolutamente de nadie para la visita más importante que vamos a tener en la historia de Córdoba”, aclaró en otra parte de la entrevista.

“Yo tengo una relación fluida, permanente, desde el Ministerio de Seguridad con la intendencia de Córdoba y personal con Daniel Passerini, con lo cual acá no hay imposiciones, simplemente los dos estamos en la misma", concluyó el ministro.