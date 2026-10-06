El Colegio de Ingenieros Civiles organiza jornadas gratuitas sobre inteligencia artificial en Córdoba

El Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba realizará las Terceras Jornadas Internacionales “Día de la Inteligencia Artificial”, un encuentro que pondrá en debate el impacto de estas tecnologías en distintos ámbitos profesionales. La actividad será libre y gratuita, abierta a toda la comunidad, y reunirá durante dos jornadas a especialistas, referentes académicos, profesionales y representantes del sector público.

El encuentro buscará abordar una transformación que ya atraviesa distintos espacios de la vida profesional y educativa. Entre los ejes estarán las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial, sus implicancias sobre la responsabilidad profesional y los desafíos éticos y legales que plantea el avance de herramientas capaces de analizar información, generar contenidos y participar de procesos de toma de decisiones.

Especialistas y referentes de distintos sectores

Entre los expositores estará Francisco Tamarit, físico y especialista en grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial, quien analizará los desafíos civilizatorios que plantea el desarrollo de estas tecnologías. También participará Rodrigo Fábrega, economista y educador chileno y fundador de la Fundación Cruzando, organización dedicada a democratizar el acceso a la tecnología educativa. Su exposición estará centrada en la IA como herramienta para pensar, con una mirada sobre su potencial para ampliar capacidades y generar nuevas oportunidades. A su vez, Fabio Grigorjev, Chief Artificial Intelligence Officer de Evoltis, abordará el concepto de inteligencia artificial agéntica y los desafíos vinculados con la responsabilidad profesional frente a decisiones tomadas o asistidas por máquinas.

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La mirada del sector público estará a cargo de Fabián López, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, quien expondrá sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión pública. La agenda también contempla el debate sobre la necesidad de legislar frente al avance de estas tecnologías y los aspectos éticos que surgen de su utilización en diferentes ámbitos.

Universidad, tecnología y profesión

Las jornadas incluirán además un panel con representantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC), con el objetivo de sumar al debate las perspectivas del ámbito académico.

La tercera edición de las jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros Civiles busca consolidarse como un espacio de encuentro entre los sectores académico, profesional, tecnológico e institucional, en un momento en el que la inteligencia artificial modifica las formas de aprender, proyectar, analizar información y tomar decisiones. El encuentro se desarrollará el 14 y 15 de octubre, de 16.30 a 19.30, en el Auditorio Polo de la Energía de EPEC, ubicado en La Tablada 350, Córdoba. La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del correo [email protected]