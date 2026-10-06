Córdoba en Off: Un secretario de Passerini ya recorre La Calera

Hay pocas localidades en Córdoba en donde el oficialismo está tranquilo y conduce el municipio hacia una renovación. Uno de ellos parece ser La Calera. En las últimas semanas, en tierras de Rambaldi comenzó a dar vueltas más asiduamente un secretario de la municipalidad de Córdoba.

“Para el peronismo está complicado, yo creo que cualquier candidato debería acordar con los Rufeil (Facundo y Rodrigo)”, indicó un vecino mientras pedía un café negro. Desde la municipalidad aseguran que ya lo vieron visitando diferentes barrios, aunque por ahora es todo muy incipientes.

Se trata de Ariel Alexandroff, secretario de Salud de la gestión de Daniel Passerini y Martín Llaryora. El médico -al parecer- nunca “hizo consultorio” y es especialista en Economía y Gestión de la Salud. “No se sabe si quiere poner un consultorio y está buscando locales o va por la intendencia”, expresaron quienes lo cruzaron en las calles.

"Desde que vivo en la ciudad la recorro", expresó "el candidato" en una emisora local.

Pelea gremial que deja todo sucio

El gremio de la recolección de residuos suele activar a esta altura del año la pelea por la actualización salarial. La paritaria la comienza con una medida de fuerza. Este año cayó -por mera casualidad- un día antes del día del recolector de residuos. Un desastre.

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Por culpa de la protesta gremial del Surbacc y los Saillén, en la ciudad solo se recolectaron los residuos un día sobre cuatro. “El Surbacc se activa a esta altura del año. Firma camioneros y se activan ellos, entre discusiones internas, con las autoridades de Coys. De cuatro días, solo hubo uno de recolección”, informó una persona que sigue de cerca el acontecer municipal.

El convenio le cuesta a los vecinos unos $ 30 mil millones. Eso comprende la recolección, higiene urbana, mantenimiento de espacios verdes, Coys, barrido y limpieza, entre otros tantos ítems. El Sindicato de Choferes de Camiones acordó un incremento salarial de 6.6% acumulado en cuatro tramos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, además de una suma fija y un bono extraordinario.

Soldano levanta el perfil… solo en sus redes

La diputada nacional libertaria Laura Soldano eligió la inseguridad para degastar la figura del intendente Guillermo De Rivas. El homicidio del pasado fin de semana en Rio Cuarto activo las críticas de “la profe”.

No concede entrevistas con ningún medio o periodista luego del papelón durante la campaña a diputados nacionales del 2025.

“Río Cuarto está otra vez de luto. Esto es el resultado de una palabra que empieza con D y termina con O”, publicó en sus redes la representante violeta. Se interpretó la palabra “desgobierno”. Y para no dejar dudas remató co: “Viva Peronia. Río Cuarto versión Rosario”.

No es la primera vez que Soldano se muestra critica con el gobierno del sur provincial. Lo hizo en su momento con el homicidio de una anciana en IPV Alberdi y, posteriormente con el crimen del joven Lautaro Figueroa. Como buena libertaria, las redes son su principal vía de comunicación sobre estos temas, ya que no concede entrevistas ni suele exponer públicamente sobre la cuestión desde el lugar que ocupa en la Cámara de Diputados.