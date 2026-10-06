Renault presentó la Niagara como el salvavidas de Santa Isabel: Debutará con un modelo naftero y caja manual

La nueva pick-up Niagara de Renault fue presentada oficialmente este martes en la planta de Santa Isabel, donde ya comenzó su producción en serie y será fabricada junto con la Kangoo. El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora, autoridades provinciales y municipales y directivos de Renault Argentina, en una apuesta que busca devolverle volumen y perfil exportador a la histórica fábrica cordobesa.

Según los datos relevados durante la recorrida por la línea de producción, se estima que serán fabricadas unas 150 Niagara por día. Con el eventual paso de turnos de seis a ocho horas y una operación de lunes a viernes, la producción anual podría ubicarse entre 35 mil y 38 mil unidades. A contramano del boom chino, de autos y SUV eléctricas o híbridas, el modelo que se comenzará a elaborar en Córdoba será naftero y caja manual.

Según comentó Andre Pinto, Director Industrial de Fábrica Santa Isabel, “Niagara tiene un significado muy especial para todos nosotros. No sólo porque representa el inicio de producción de un nuevo modelo, sino porque también refleja la evolución de nuestra planta y la capacidad de nuestros equipos para asumir nuevos desafíos industriales. Es un proyecto construido por miles de personas que trabajaron con compromiso y pasión para hacerlo realidad”.

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Antes de iniciar su producción, la nueva pick-up atravesó uno de los programas de validación más exigentes realizados por Renault en la región, con más de 800.000 kilómetros de pruebas y más de 50.000 horas de ensayos en distintas condiciones de utilización. Este proceso permitió verificar su desempeño, durabilidad y confiabilidad para acompañar tanto las exigencias del trabajo como los desafíos de la vida cotidiana.

El dato adquiere especial relevancia para Santa Isabel, que actualmente tiene a la Kangoo como único modelo en producción. La Niagara será incorporada a la misma línea de montaje y, de acuerdo con lo informado durante la presentación, entre el 50% y el 60% de las unidades tendría como destino mercados de exportación.

La estrategia no estará concentrada solamente en Brasil. Según fue explicado durante la jornada, se apunta también a otros 18 mercados, con la expectativa de que el modelo fabricado exclusivamente en Córdoba pueda convertirse en una puerta de entrada para Renault a nuevos destinos internacionales.

El presidente y director general de Renault Argentina, Pablo Sibilla, había planteado durante el acto el objetivo de convertir a Santa Isabel en un centro de producción regional: "Nuestro objetivo fue claro desde el comienzo: convertir a la fábrica Santa Isabel en un hub de vehículos para la región y darle a este vehículo un perfil exportador, para que la fábrica tenga un volumen de producción destinado a mercados internacionales superior al 50 por ciento".

La apuesta también fue presentada como un nuevo capítulo en la historia de una planta que acumula más de 70 años de actividad y más de 3,5 millones de vehículos producidos en Córdoba.

"Durante estos 70 años fabricamos 3,5 millones de vehículos en nuestras líneas de producción y 35 nuevos modelos, algunos icónicos, como el Renault 4, el Renault 12 y el Torino, y ahora nos toca fabricar la Niagara, que será producida en Argentina para el mundo", señaló André Pinto, director industrial de Santa Isabel.

La sombra de Alaskan y una expectativa más moderada

La llegada de la Niagara también es observada a la luz del antecedente inmediato de la Alaskan, el modelo que había sido fabricado en Santa Isabel a partir de un proyecto desarrollado junto con Nissan y que terminó siendo discontinuado.

Desde la planta se especuló que la experiencia anterior dejó una enseñanza para la nueva apuesta. La inversión destinada a la Alaskan había sido mayor y el proyecto había quedado afectado por la caída de la demanda y las complicaciones que atravesó Nissan en Argentina.

"Y creo que también les dejo la enseñanza de que tienen que mesurar algunas expectativas, porque tampoco el mercado está tan caliente, y porque está la presencia de los productos chinos", señalaron las fuentes consultadas durante la transmisión.

En ese contexto, definió la perspectiva para la Niagara como una "expectativa positiva y moderada", teniendo en cuenta que la planta todavía dispone de capacidad productiva y que actualmente se trabaja con un turno.

La nueva pick-up, además, tendrá inicialmente una configuración 4x2 manual y naftera. De acuerdo con información recogida durante la recorrida de la planta, posteriormente serían incorporadas nuevas versiones.

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Para este año se prevén los primeros testeos de una versión 4x4 naftera, mientras que para comienzos del próximo año se proyectaría una alternativa automática.

También fue planteada la posibilidad de que la Niagara tenga una versión híbrida fabricada en Córdoba. Según los datos recogidos durante la recorrida, la adaptación no exigiría una modificación sustancial de la línea de montaje.

La prensa presente aclararon que esa información todavía no cuenta con confirmación oficial y que fue obtenida de manera extraoficial a partir de conversaciones con trabajadores y responsables de producción. La proyección mencionada ubica esa eventual versión híbrida hacia fines de 2027 o comienzos de 2028.

Llaryora reclamó una nueva Ley de Autopartes

El lanzamiento también tuvo una fuerte dimensión política. En presencia del secretario de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, Llaryora reclamó la continuidad y actualización del régimen de promoción para el sector autopartista, cuya vigencia está próxima a vencer.

"Ahora también necesitamos, y ya estamos hablando de una Ley de Autopartes, para que el ecosistema autopartista de Córdoba también pueda acompañar, haciéndolo bien competitivo", sostuvo el gobernador. El planteo fue realizado en el marco de la defensa del entramado industrial cordobés y de la necesidad de fortalecer a los proveedores locales vinculados con la industria automotriz.

Llaryora también destacó el impacto del proyecto sobre el empleo y la actividad económica: "Lo que representa la Niagara no es nada más ni nada menos que alguien que trabaja y alguien que emplea".

El gobernador recordó además el envío a la Legislatura provincial de una nueva Ley de Promoción Industrial, con la que se busca elevar la competitividad de las fábricas radicadas en Córdoba. En ese marco, también fue planteada la necesidad de consolidar el perfil exportador de la provincia.

"Pensemos Córdoba al mundo. Queremos que la provincia siga siendo el corazón industrial de Argentina y uno de los polos industriales más importantes de Sudamérica". La estrategia oficial apunta así a que la nueva pick-up no sea solamente un nuevo modelo para Santa Isabel, sino que permita ampliar el volumen de producción y profundizar la inserción internacional de la planta.

Una fábrica con capacidad para crecer

La Niagara llega a una Santa Isabel que todavía conserva capacidad productiva disponible. Por eso, el eventual incremento de turnos será uno de los indicadores clave para medir el impacto que tendrá el nuevo modelo sobre la planta y sobre el empleo.

Desde Renault se proyecta que más de la mitad de la producción pueda ser destinada al exterior, mientras que la apertura hacia nuevos mercados aparece como uno de los principales objetivos del proyecto. El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, destacó durante el acto la importancia de la inversión y de la cadena de valor generada alrededor de la fábrica: "Trabajamos codo a codo con quienes producen y trabajan. Junto al gobernador Martín Llaryora impulsamos proyectos clave y renovamos el compromiso diario de apoyar y potenciar el desarrollo productivo".

La apuesta quedó planteada: Santa Isabel será utilizada como plataforma para fabricar la Niagara para Argentina y el mundo. La capacidad para convertir esa apuesta en volumen sostenido, exportaciones y más turnos será la prueba que deberá atravesar el nuevo modelo.